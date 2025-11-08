¡Alerta, premamás! María Pombo comparte el vestido rojo que será tendencia este otoño

María Pombo (31 años) se encuentra inmersa en plena recta final de su tercer embarazo. Sin embargo, ella misma ha demostrado recientemente que su prominente tripita premamá es perfectamente compatible con la elegancia que le caracteriza.

La influencer ha compartido recientemente en su perfil de Instagram una idea de estilismo que promete convertirse en tendencia para las mujeres que atraviesen una situación como la de María.

El modelo por el que se ha decantado Pombo pertenece a la nueva colección de Desigual. Se trata de un vestido ajustado de manga larga con estampado de rayas verticales. Destaca, entre otros aspectos, por su escote pronunciado con cut out y tiras cruzadas.

El rojo es uno de los colores estrella de la temporada y María Pombo ha demostrado tenerlo claro en su último estilismo. De ahí que no haya resultado sorpresa para sus miles de seguidoras que haya escogido un vestido ideal en este llamativo tono.

Toda aquella que desee hacerse con el mismo modelo que ha lucido la madrileña puede hacerlo en la página web de Desigual así como en tiendas físicas por un precio de 159 euros entre las tallas XS y XL.

También se ha decantado la influencer por un bolso de la nueva colección de la marca. Una opción ideal gracias a su diseño y color. En concreto, ha optado por un modelo de piel en color liso, con forma ovalada, asa regulable y detalle de correas con hebillas metálicas. ¿Su precio? Está disponible actualmente por 139 euros.

A través de este outfit, María Pombo ha compartido con todas sus seguidoras una idea para las futuras premamá. En cuanto al cabello, se ha decantado por el pelo suelto, sin ningún tipo de recogido. Una línea que ha seguido también en el maquillaje, pues un make up minimalista ha sido su decisión para completar el look.

Sobre la firma

Desigual es una compañía española de la industria de la moda que se caracteriza por su singularidad. Con sede en Barcelona, la empresa fue fundada en 1984 por Thomas Meyer, actual presidente.

La compañía está presente en 109 países de todo el mundo en los que vende sus colecciones de mujer, hombre, niños, accesorios, prendas deportivas y zapatos, a través de diferentes canales de distribución como tiendas propias, puntos de venta multimarca, córneres en grandes almacenes, su página web desigual.com, y otros canales online.