Sassa de Osma confía en una de las firmas favoritas de Tamara Falcó y luce el jersey de cashmere más cómodo

El frío inunda ya nuestro país. Atrás quedaron los meses marcados por incesantes rayos de sol y altas temperaturas. Ya es hora de asumir que el otoño es una realidad latente. De ahí que no resulte extraño que las creadoras de contenido compartan en sus redes sociales diferentes alternativas a la hora de vestir.

Sassa de Osma (37 años), siguiendo esta línea, ha vuelto a servir de inspiración a sus miles de seguidoras con su último estilismo. La aristócrata, así, ha compartido un look sobrio y sencillo, pero que puede salvar de un apuro a cualquiera.

La mujer del príncipe Christian (40) ha confiado en Falconeri, la firma especializada en cashmere para lucir la prenda estrella de su outfit. Piezas en blanco hueso y negro han compuesto el estilismo de Sassa.

La peruana ha confiado en un jersey en suave cashmere. Su diseño clásico, sumado a los detalles de canalé en bajo, los puños y el cuello, aportan un toque de elegancia a una prenda que promete convertirse en un must de este invierno. Su versatilidad permite combinarlo fácilmente con diferentes estilos, convirtiéndose en un básico atemporal en cualquier armario.

Todo aquel que desee hacerse con un jersey como el que ha lucido Sassa de Osma podrá hacerlo con un simple click en la página web de Falconeri. Además, actualmente presenta una rebaja del 21%, por lo que es posible hacerse con ella por 149 euros.

El cómodo jersey que ha escogido Sassa ha sido combinado meticulosamente. Así, se ha decantado por una bufanda en el mismo color que la pieza de cashmere. Además, ha añadido unos pantalones negros de traje de tiro alto.

El toque final lo ha aportado el calzado. De Osma, en esta línea, se ha subido a unos mocasines de color negro con leves detalles en dorado. Una vez más, ha demostrado que la comodidad y la sobriedad no van ligadas con la elegancia.

Sobre la firma

La combinación mágica de las fibras naturales más finas, la artesanía italiana y los innovadores sistemas de producción es lo que convierte a Falconeri en una marca única. Entre sus embajadoras, cabe mencionar, se encuentra Tamara Falcó (43).

La marca, adquirida por el Oniverse en 2009, se especializa en la elaboración de prendas de punto de cashmere de la más alta calidad. Desde los prados de Mongolia hasta las tiendas: Falconeri selecciona las mejores materias primas, cuidando cada detalle, sin intermediarios y respetando el medioambiente y las personas.