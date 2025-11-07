Corre a Parfois para conseguir la nueva colección de Vicky Montanari que ha enamorado a María García de Jaime

Poco más de un mes falta para despedir el 2025. Aunque a muchas personas les cueste asumirlo, lo cierto es que otro año se va. Así, son numerosas las creadoras de contenido que aprovechan su altavoz en redes sociales para compartir reflexiones.

María García de Jaime (29 años), en esta línea, no ha dudado en abrirse en canal. "El otro día leí un texto que decía que Noviembre ya estaba recogiendo para acabar el año, y me quedé impactada cuando al apuntar la fecha en un dato que me pedían, fui consciente de que ya estábamos en el mes 11 y que el año realmente se acababa", ha confesado recientemente.

La influencer ha confesado lo rápido que ha pasado este 2025. Sin embargo, no han sido sus palabras lo que más ha llamado la atención de su post. Su estilismo, una vez más, ha causado furor entre sus seguidoras más acérrimas. También entre sus amigas.

María ha confiado en la nueva colección de Vicky Montanari x Parfois para escoger las prendas de su look. Se trata de una colección exclusiva que contiene diversas prendas de lo más originales y características.

Las chaquetas de punto se convierten cada otoño en un must del armario. De ahí que sean numerosas las firmas de ropa que ofrecen estas piezas en diferentes colores, diseños y formatos.

García de Jaime, por ejemplo, se ha decantado por un modelo de punto canalado con mezcla de lana. No tiene mangas y cuenta con botones de variados colores. ¿Su precio? Está disponible por 29,99 euros.

Otra de las piezas del look de la mujer de Tomás Páramo (29) ha sido su pantalón. En concreto, ha optado por un modelo con estampado animal de terciopelo y bolsillos en la parte trasera. Tiene un precio actual en la página web de Parfois de 49,99 euros.

Dicen que los accesorios pueden elevar un outfit fuertemente. Así lo ha demostrado María García de Jaime en su estilismo. En su caso, ha elegido un bolso de hombro de piel, grande y asimétrico de tipo vanguardista en color amarillo. Todo aquel que desee hacerse con él por 99,99 euros.

Sobre la colección

Vicky Montanari × Parfois es una colección cápsula exclusiva creada por la marca de accesorios y moda Parfois en colaboración con la estilista y creadora Vicky Montanari. La línea combina el estilo contemporáneo y versátil característico de Parfois con la visión personal y estética de Montanari, dando lugar a prendas y complementos con un aire moderno, elegante y funcional.

La colección incluye ropa, bolsos, calzado y accesorios confeccionados principalmente en piel y materiales de calidad, con diseños pensados para adaptarse a distintas ocasiones. Al ser una colaboración especial, las piezas tienen un toque distintivo y edición limitada, ofreciendo una opción más exclusiva dentro del catálogo habitual de Parfois.