Lourdes Montes asegura tener la blazer "imprescindible" del invierno: es de cuadros, tejido de lana y con hombreras XL

Hay prendas que no pasan de moda. Y la blazer es una de ellas. Se reinventa cada temporada, adaptándose a la estación y a las tendencias del momento. Es un must del armario y así lo vuelve a confirmar Lourdes Montes (41 años) con una de sus últimas elecciones.

"Imprescindible de este invierno 1: blazer de cuadros con hombreras XL", ha escrito en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde, en efecto, posa con una chaqueta de estas características.

Se trata del modelo 'Laurent', de la firma sevillana Bolfate. Es una chaqueta cruzada con hombros estructurados en tejido premium lana 100%. El diseño destaca por su solapa pronunciada, botones frontales trenzados a contraste, hombreras XL y forro interior a contraste. Está disponible desde la talla S hasta la L y tiene un precio de 250 euros.

Desde la marca la describen como "una prenda icónica que combina estructura, sofisticación y modernidad".

Sus hombreras pronunciadas aportan fuerza a la silueta y un aire de elegancia contemporánea. La solapa amplia y marcada refuerza su carácter atemporal, mientras que los botones frontales trenzados a contraste aportan un detalle artesanal que eleva la pieza y rompe con la sobriedad del tejido. Su patrón, como explica la firma, estiliza la figura.

En su post, la diseñadora daba todo el protagonismo a la blazer y no dejaba ver el resto del look. No obstante, es una prenda versátil que puede llevarse con un sinfín de outfits. Sobre un jersey fino para un encuentro casual, con una camisa blanca en clave working girl, o incluso sobre un vestido lencero para un contraste de texturas.

La modelo de la marca lo combina con unos vaqueros y una gorra de pana marrón, consiguiendo un estilismo sporty chic. La firma también propone llevarla como un total look con un pantalón a juego.

Es un acierto que en el armario, que no solo ha conquistado a Lourdes Montes. También a varios de sus seguidores, quienes elogian la prenda en los comentarios de la publicación. "Es preciosa" o "ideal" son algunos de los mensajes que le han dejado sus followers.

Sobre la marca

"Es una marca de moda española dedicada a diseñar complementos originales y prendas versátiles para el día a día", tal y como describen en su página web.

Aseguran que "todas las prendas están confeccionadas en España con el uso de tejidos de calidad y cortes favorecedores". Sus rasgos distintivos, y así lo refleja la blazer que ha elegido Lourdes Montes, son "distinción, versatilidad y calidad".