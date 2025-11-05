Tamara Falcó tiene el abrigo blanco más elegante del invierno: un diseño de lujo que roza los 2.000 euros

Si algo define a Tamara Falcó (43 años) es su buen gusto. La hija de Isabel Preysler (74) vuelve a convertirse en protagonista de las redes sociales gracias a su última aparición, en la que ha vuelto a demostrar que el estilo la persigue allá donde va.

La marquesa de Griñón, que acaba de presentar su nueva colección de moda junto a Pedro del Hierro, ha dejado claro que su forma de vestir continúa marcando tendencia entre las mujeres que mejor visten de Madrid.

No es la primera vez que demuestra que su estilo merece ser imitado, pero esta vez ha sorprendido con una prenda que promete convertirse en objeto de deseo esta temporada.

Tamara Falcó con abrigo de Falconeri. Instagram

Tamara ha lucido un abrigo blanco de la firma Falconeri, un diseño que combina la elegancia clásica con el lujo artesanal. Se trata de una pieza de cashmere con punto de ochos, un encanto atemporal que aporta una sofisticación natural y discreta.

El detalle del punto en las mangas y la espalda realza su textura y le confiere ese toque artesanal que tanto identifica a la marca.

Entre los detalles más refinados, destacan la solapa clásica, el cierre con botón oculto y los bolsillos de ojal, que mezclan la tradición con la modernidad. Además, los hombros ligeramente caídos y su silueta relajada completan un diseño que se alza como una de las piezas más exclusivas de la temporada.

La web de Falconeri define su color como blanco nieve, un tono que, aunque a priori no asociamos al invierno, resulta perfecto para iluminar los looks de los meses más fríos.

Abrigo con ochos cashmere. Falconeri

De hecho, el blanco se ha consolidado en los últimos años como uno de los colores más elegidos por las mujeres que buscan destacar sin renunciar a la sobriedad.

Tamara, consciente del poder de sus estilismos, acompañó esta prenda con un look minimalista, dejando todo el protagonismo al abrigo. El cabello suelto, un maquillaje natural y unos pendientes discretos completaron un conjunto impecable que refleja a la perfección su filosofía de moda: elegancia sin esfuerzo.

No es casualidad que cada una de sus apariciones públicas se convierta en inspiración para miles de seguidoras. Su capacidad para reinterpretar la moda clásica con un toque moderno la ha consolidado como referente de estilo nacional e internacional.

Y, una vez más, Tamara Falcó demuestra que sabe cómo brillar incluso en la temporada más gris del año, reafirmando su posición como una de las mujeres con más estilo del panorama español.