Anna Padilla apuesta por los pantalones que nunca pasan de moda: unos vaqueros de Pepe Jeans por menos de 100 euros

Anna Padilla (28 años) apuesta por los pantalones que nunca pasan de moda. La influencer ha compartido en sus redes sociales una fotografía con un look que puede ser de los más demandados en la temporada de otoño. Vaqueros, jersey y gabardina, un estilismo que ya arrasa entre las influencers.

La hija de Paz Padilla (56), que está en uno de sus mejores momentos después de comprometerse con Mario Cristóbal, con quien se casará el próximo año en Cádiz, está disfrutando de su relación con el que ha sido su pareja desde hace dos años. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido por su compromiso por lo que se ha convertido en noticia.

Anna, en esta ocasión, se ha hecho viral por mostrar uno de los looks más tendencia de la temporada, el que toda mujer casual necesita en su armario. Pero lo clave de este look son sus pantalones, unos jeans de marca que realzan su figura y que ya son la envidia de cualquier fashion victim.

Anna Padilla con pantalones de Pepe Jeans. Instagram

Mientras la influencer lo ha combinado con una blusa rosa de popelín, el pantalón se ha convertido en el protagonista. Se trata de unos jeans fit con corte recto y tiro alto de la firma Pepe Jeans, que ya son tendencia y que nunca pasarán de moda.

En este caso, la influencer ha elegido el color negro para su estilismo diario, pero también está disponible en azul marino y azul clásico.

Además, también está disponible en todas las tallas y con dos diferentes longitudes: 30 y 32. Esta prenda es un pantalón clásico vaquero con un corte tradicional que siempre perdurará en el tiempo, recto desde la cadera al tobillo.

Presenta tiro alto, pierna recta y holgada, y el ya común tejido denim rígido lavado en piedra deep black.

Jeans fit recto y tiro alto - lexa. Pepe Jeans

También incorpora cinco bolsillos con cierre de cremallera, entre ellos, dos traseros en forma de corazón con detalle stitching y remaches metálicos con el logo grabado, añadiendo una placa metálica con el emblema de la firma y un bajo a la altura del tobillo, algo que deja entrever el calzado que presenta la influencer.

Este pantalón, Anna Padilla lo ha combinado con una gabardina en color beige de Zara, que también tiene Georgina Rodríguez (30), y que puede ser perfecta para los días de invierno.