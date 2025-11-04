Susana Molina comparte un jersey comodísimo y súper abrigado desde Amsterdam

Susana Molina (35 años) ha disfrutado de un viaje de ensueño en Amsterdam. La influencer se ha hospedado en una suerte de hotel ubicado en una de las zonas más privilegiadas de la capital holandesa.

Durante sus días en la ciudad, Molina ha compartido su día a día. También así los detalles de los estilismos por los que se ha decantado, aunque ha sido uno de ellos en especial el que ha copado el foco más absoluto.

Al más puro estilo nórdico, la ganadora de Gran Hermano 14 ha optado por un look de lo más cómodo y abrigado. Una opción ideal, sobre todo teniendo en cuenta las bajas temperaturas que ahondan en buena parte del país a día de hoy.

La prenda estrella del outfit de Susana Molina ha sido un jersey de rombos que combina tonos marrones, negros y grises. Destaca, entre otros aspectos, por su detalle de pespunte en blanco. La pieza, cabe apuntar, está fabricada en su mayoría en poliéster reciclado.

Susana Molina, en un 'story' de Instagram.

Aunque no ha desvelado la creadora de contenido a qué firma pertenece el jersey, lo cierto es que la firma La gatita presumida ofrece un modelo idéntico al de Susana. En concreto, está catalogado como el Vimbliss Jersey Rombos Negro.

Todo aquel que lo desee podrá hacerse con la pieza entre las tallas M y XL. ¿Su precio? Está disponible por 44,99 euros en la firma de ropa.

El gris ha sido el protagonista del estilismo de Susana Molina. Así, ha combinado su jersey de rombos con unos pantalones de traje de raya diplomática. Una opción ideal y que no deja de verse en numerosas tiendas como Zara, Mango o Stradivarus.

Los complementos han sido otro de los puntos clave del outfit de la influencer. En esta línea, ha optado por una boina en color burdeos y unas gafas de sol negras. Sin embargo, ha sido el bolso el accesorio que se ha llevado el premio.

No es otro que un bolso tipo shopper de Loewe en color marrón. Se trata de un accesorio con piel de becerro, grano suave, logo en relieve en la parte delantera, dos asas trenzadas en la parte superior, correa de hombro renovable y compartimento principal y bolsillo interno.

En cuanto a su precio, éste suele estar cerca de los 1.000 euros. Una opción no accesible para todo el mundo y que cuenta con diferentes alternativas.