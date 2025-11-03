Rocío Osorno apuesta en su 'look' por una cazadora de estilo masculino de la web de Parfois
La diseñadora sevillana ha combinado la prenda con un llamativo bolso de ante de la misma firma.
Rocío Osorno (37 años) se ha ido de recados por Madrid. Ella misma lo ha compartido en un story de Instagram. Al mismo tiempo, ha desvelado los detalles del estilismo por el que se ha decantado para una jornada de compras por la capital española.
Que la sevillana se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más influyentes estos últimos tiempos no es secreto para nadie. De ahí que sean numerosas las personas que quieran saber las prendas de ropa por las que se decanta Osorno.
En este caso, su look ha estado compuesto casi en su totalidad por la firma Parfois. Una de las piezas más llamativas, sin lugar a dudas, ha sido el abrigo que ha escogido.
Rocío ha optado por una chaqueta de algodón con detalles en contraste. Una prenda de ropa que combina diferentes tonos tierra, como los marrones y el verde militar. Destaca, entre otros aspectos, por su llamativo cuello de solapa canalado.
El abrigo está disponible por 69,99 euros en la página web de Parfois. Es aquí el único lugar en el que se puede adquirir la prenda, pues, tal y como se asevera, es una prenda exclusivamente online. Está disponible en dos tallas: XS/S y M/L.
A priori, podría parecer una prenda de estilo masculino. Y es que tanto su corte como su cuello se asemejan a las clásicas cazadoras de entretiempo de los hombres. No obstante, Rocío ha sabido añadir las piezas de ropa adecuadas a su look.
Así, la diseñadora ha combinado el abrigo de Parfois con un jersey fino en color gris claro y unos jeans de tiro alto en un llamativo negro desgastado. En cuanto al calzado, ha escogido unos clásicos botines negros de acabado en punta que regresan pisando fuerte temporada tras temporada.
Ha sido, sin embargo, el bolso el accesorio del outfit de Rocío Osorno que más ha llamado la atención de sus millones de seguidoras. Y es que ha combinado su look con un ideal bolso de ante en color marrón chocolate. También de la nueva colección de Parfois.
Se trata de un bolso bombonera de tamaño medio que cuenta con una textura de lo más suave. Incluye un bolso interior con cierre de cremallera unido al bolso por una tira.
Además, tiene el pespunte lo suficientemente marcado. Un complemento perfecto para el uso diario, ya que combina comodidad y estilo. Tiene un precio de 59,99 euros.