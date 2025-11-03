Paula Echevarría se apunta al estilo 'college' con una camiseta de Primark que cuesta solo 10 euros

Paula Echevarría (48 años) ha descubierto una de sus grandes virtudes: hacer que un look sea un éxito. Aparentemente, la influencer ha lucido un estilo que podría no ser el habitual en ella y, en esta ocasión, se ha convertido en noticia.

La actriz siempre tiene en el radar a aquellas editoras de moda que le resultan referentes y, una vez más, ha hecho que sus nociones de moda se conviertan en las protagonistas. Tras estrenar una nueva colección junto a Primark, Echevarría tiene claro que está dispuesta a triunfar.

En su última publicación, la asturiana ha llamado la atención por unas fotografías en las que llevaba un look poco habitual en ella, aunque es conocido que Paula se apunta a todas las tendencias: el estilo college está de moda y la actriz lo sabe.

Paula Echevarría con una camiseta de Primark. Instagram

Este estilo es uno de los más juveniles, y eso hace que la influencer se convierta en una auténtica cazadora de tendencias. En esta ocasión, ha fichado una camiseta universitaria extragrande de Primark que se ha convertido en la prenda clave del look.

El estilismo que Paula Echevarría ha elegido está compuesto por unos pantalones de ante en color marrón, que ha combinado con una camisa ejecutiva en color celeste y zapatillas deportivas con calcetines altos.

Sin embargo, la pieza clave ha sido la camiseta de Primark, que ha usado como sobrecamiseta a modo de chaleco, con la que le ha dado un toque diferenciador a lo que sería un look casual chic, convirtiéndolo de esta manera en un estilismo college, muy tendencia actualmente.

Camiseta universitaria extragrande. Primark

La camiseta es 100 % algodón y su corte oversize marca la diferencia, con un cuello en pico que favorece mucho más al rostro de Echevarría. Esta prenda de la firma low cost está al alcance de todos y tiene un precio de 10 euros. Además, está disponible en todas las tiendas físicas de la marca.

La influencer lo ha querido combinar con una gorra en color blanco roto y un bolso bandolera en color granate, que elevaba el look a su máxima potencia, haciendo que su estilo marque la diferencia una vez más. Una lección de moda para ella y sus seguidoras.

Paula Echevarría ha conseguido hacer lo que pocas figuras relevantes logran: que sus looks marquen la diferencia en cada una de sus apariciones públicas, muestra de su pasión por la moda y su buen gusto.