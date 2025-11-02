Brianda Fitz-James apuesta por los pantalones de 'chica cool' de Antik Batik (y están rebajados)

Brianda Fitz-James Stuart (41 años), artista, ilustradora y referente de estilo en el panorama creativo español, ha vuelto a demostrar su afinidad por la moda en su último post de Instagram.

En esta ocasión, para un viaje a Galicia, ha apostado por una pieza clave de la colección FW24 de Antik Batik. Un complemento que, como todo lo que luce ella, no ha dejado indiferente a nadie.

Se trata de los pantalones Rafi, una prenda que encarna a la perfección el espíritu bohemio, sofisticado y libre que define tanto a la marca como a la propia Brianda.

Con una silueta masculina y un estampado étnico de inspiración artesanal, estos pantalones se han convertido en el nuevo objeto de deseo entre las chicas más cool.

El pantalón que ha lucido Brianda Fitz-James Stuart.

La elección de Brianda no es casual. Los pantalones Rafi, confeccionados en un tejido ligero y fluido, destacan por su diseño amplio tipo palazzo, con pinzas que aportan estructura sin rigidez.

El estampado, de estética tribal y tonos tierra, evoca técnicas tradicionales de bordado y tintado, lo que refuerza el carácter artesanal de la prenda.

Originalmente valorados en 480 euros, los pantalones están actualmente rebajados a 240 euros, lo que los convierte en una inversión accesible para quienes buscan piezas con identidad.

Brianda, luciendo sus pantalones 'Rafi'.

Brianda Fitz-James Stuart, conocida por su estética ecléctica y su amor por las prendas con historia, ha sabido reinterpretar esta tendencia con naturalidad.

El resultado es un look relajado pero sofisticado, ideal para entornos creativos, escapadas urbanas o eventos informales.

Este tipo de pantalón, de corte amplio y caída fluida, favorece a todo tipo de cuerpos y permite jugar con proporciones. Brianda lo lleva con calzado plano, reforzando el aire desenfadado del conjunto.

Brianda y la moda

Formada en diseño de moda y pintura, Brianda ha colaborado con firmas como Gucci, Swatch y La Casita de Wendy, aportando su visión única a través de estampados, ilustraciones y colecciones cápsula.

Su estilo personal mezcla referencias mitológicas, naturaleza, simbolismo y una paleta cromática rica, lo que la convierte en una figura singular dentro del mundo de la moda española.