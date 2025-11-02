Brianda Fitz-James apuesta por los pantalones de 'chica cool' de Antik Batik (y están rebajados)
La ilustradora ha lucido un elegante diseño bordado con espejos decorativos y que ahora cuesta 240 euros.
Más información: Brianda Fitz-James, nieta de la duquesa de Alba, muestra su casa rural: el cuadro de su padre y diseños propios
Brianda Fitz-James Stuart (41 años), artista, ilustradora y referente de estilo en el panorama creativo español, ha vuelto a demostrar su afinidad por la moda en su último post de Instagram.
En esta ocasión, para un viaje a Galicia, ha apostado por una pieza clave de la colección FW24 de Antik Batik. Un complemento que, como todo lo que luce ella, no ha dejado indiferente a nadie.
Se trata de los pantalones Rafi, una prenda que encarna a la perfección el espíritu bohemio, sofisticado y libre que define tanto a la marca como a la propia Brianda.
Con una silueta masculina y un estampado étnico de inspiración artesanal, estos pantalones se han convertido en el nuevo objeto de deseo entre las chicas más cool.
La elección de Brianda no es casual. Los pantalones Rafi, confeccionados en un tejido ligero y fluido, destacan por su diseño amplio tipo palazzo, con pinzas que aportan estructura sin rigidez.
El estampado, de estética tribal y tonos tierra, evoca técnicas tradicionales de bordado y tintado, lo que refuerza el carácter artesanal de la prenda.
Originalmente valorados en 480 euros, los pantalones están actualmente rebajados a 240 euros, lo que los convierte en una inversión accesible para quienes buscan piezas con identidad.
Brianda Fitz-James Stuart, conocida por su estética ecléctica y su amor por las prendas con historia, ha sabido reinterpretar esta tendencia con naturalidad.
El resultado es un look relajado pero sofisticado, ideal para entornos creativos, escapadas urbanas o eventos informales.
Este tipo de pantalón, de corte amplio y caída fluida, favorece a todo tipo de cuerpos y permite jugar con proporciones. Brianda lo lleva con calzado plano, reforzando el aire desenfadado del conjunto.
Brianda y la moda
Formada en diseño de moda y pintura, Brianda ha colaborado con firmas como Gucci, Swatch y La Casita de Wendy, aportando su visión única a través de estampados, ilustraciones y colecciones cápsula.
Su estilo personal mezcla referencias mitológicas, naturaleza, simbolismo y una paleta cromática rica, lo que la convierte en una figura singular dentro del mundo de la moda española.