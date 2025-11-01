Isabelle Junot confirma que el denim es un acierto con este abrigo de Nabel Martins que cuesta cerca de 500 euros

Isabelle Junot (34 años) ha estrenado abrigo. Tal y como ella misma ha desvelado en un story de su perfil de Instagram, se ha decantado por un modelo de la firma Nabel Martins. Se trata de un trench vaquero que forma parte de la nueva colección de la marca.

La pieza de Junot está compuesta en su totalidad por algodón y ha sido diseñada en la ciudad colombiana de Caracas. En concreto, la prenda de la marquesa de Cubas cuenta con parte de mezclilla y destaca su cuello de solapa.

Todo aquel que desee obtener con la pieza que ha escogido Isabelle podrá hacerlo desde la página web de Nabel Martins por un precio de 550 dólares -poco más de 470 euros-. Además, se encuentra entre las tallas XS y XL. Tal y como reza la descripción, se ajusta a la talla real.

La esposa de Álvaro Falcó ha lucido la pieza a modo de trenca por encima de un vestido camisero blanco, una de las opciones más acertadas para el presente otoño, pues combina comodidad y elegancia.

Isabelle Junot, en un 'story' de Instagram.

Otro de los aspectos a destacar de este estilismo de Isabelle Junot es el calzado. La empresaria ha escogido unas Mary Janes Babies de la firma Chatelles Paris, una de las más demandadas por las creadoras de contenido actuales. En concreto, se ha decantado por un tono burdeos, uno de los colores en tendencia de la temporada.

Una de las ventajas que ofrece esta firma de calzado es que sus modelos se encuentran disponibles en variadas tallas. El que ha elegido Junot, de hecho, está en la página web de la firma entre las tallas 35 y 43. Incluso hombres pueden hacerse con estos zapatos.

En cuanto a su precio, están valoradas las manoletinas de tacón en 290 euros. Así, el total del estilismo que ha lucido Isabelle ronda los 700 euros. Un precio, cierto es, no alcanzable para todos los bolsillos. No obstante, ambas piezas son fáciles de encontrar en firmas de ropa al uso.

Sobre las firmas

Nabel Martins es una marca venezolana con la misión de crear diseños atemporales que armonicen el poder, la sensibilidad y el encanto natural de la mujer. Su propósito es vestir de confianza y realzar la feminidad a través del tiempo.

Por medio de cada uno de sus diseños y colecciones, buscan aportar armonía entre poder y sensibilidad en la industria de la moda en Latinoamérica y redefinir el mensaje que transmite el vestir a uno más consciente y personal.

Chatelles, por su parte, es una marca de zapatillas estilo slippers y bailarinas originaria de París, creada en 2012 por François du Chastel. La firma es conocida por combinar elegancia y comodidad, ofreciendo calzado femenino y personalizable con accesorios intercambiables.