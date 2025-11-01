Fiebre en redes sociales por el viralísimo eyeliner multicromático de Sephora

El nuevo lápiz de ojos multicromático de Sephora se ha convertido en el último fenómeno viral del universo beauty. Lo que empezó como un lanzamiento discreto dentro de su línea de maquillaje ha desatado una auténtica fiebre en redes sociales, donde maquilladores, influencers y amantes del color no dejan de compartir vídeos mostrando su asombroso efecto cambiante a la luz.

Este eyeliner, con textura cremosa y formato retráctil, ofrece un acabado duocromático capaz de transformar cualquier look en cuestión de segundos. Su fórmula innovadora reacciona ante la luz y el ángulo de visión, revelando matices distintos en cada movimiento. El resultado es un degradado de reflejos metalizados que parece salido de un filtro digital, pero completamente real.

El encanto de este nuevo imprescindible radica en su versatilidad. Con solo un gesto, el lápiz revela tres tonos diferentes, invitando a explorar la creatividad sin límites. Sephora ha lanzado el eyeliner en cuatro versiones que ya se han vuelto objeto de colección:

Eyeliner multicromático de Sephora.

Red Solstice: del rojo ardiente al bronce, con toques naranjas que evocan un atardecer.

Green Aurora: un viaje del verde al azul con destellos turquesa, inspirado en las auroras boreales. Conseguir este tono se ha convertido en misión imposible.

Astral Pink: combina rosa, verde y dorado para un acabado etéreo y celestial.

Celestial Blue: del azul profundo al violeta ciruela, ideal para miradas de impacto.

Cada uno de estos tonos se adapta a todo tipo de pieles y estilos, desde un delineado sutil hasta un look artístico y arriesgado.

Tecnología, resistencia y comodidad en un solo trazo

Los cuatro tonos disponibles.

El lápiz multicromático de Sephora no solo deslumbra por su efecto visual, sino también por su rendimiento. Su textura en crema se aplica con suavidad y permite difuminar fácilmente con los dedos o con un pincel para un acabado más difuso. Además, incorpora un sacapuntas integrado que garantiza precisión milimétrica en cada aplicación.

Su fórmula waterproof asegura una duración de hasta 12 horas sin transferirse ni perder intensidad. Resiste el agua, la humedad y la transpiración, convirtiéndose en el aliado perfecto para los días largos o las noches sin fin.

Un fenómeno viral que redefine el maquillaje

En TikTok y otras plataformas, el eyeliner multicromático de Sephora ha acumulado millones de visualizaciones. Los usuarios coinciden en describirlo como “demasiado bueno para ser verdad”, destacando su capacidad para transformar un delineado tradicional en una pieza de arte. Este fenómeno confirma la tendencia del maquillaje sensorial y transformador, que busca no solo embellecer, sino también sorprender y despertar emociones.

Con este lanzamiento, Sephora vuelve a situarse a la vanguardia de la innovación cosmética. Su nuevo lápiz multicromático no solo marca tendencia, sino que redefine lo que entendemos por creatividad en el maquillaje: un juego infinito de luces, colores y posibilidades.