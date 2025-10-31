Laura Escanes da una nueva vida al clásico 'look' de traje: pantalón de pinzas y camisa con apliques desabrochada

Laura Escanes (29 años) ha reinterpretado el clásico traje con un dos piezas relajado, firmado por la marca de origen californiano -aunque made in Italy- A Paper Kid.

El look, que eligió esta semana para acudir al estreno de la nueva temporada de La Travessa: Expedición Ponent, está formado por un pantalón de pinzas y una camisa de corte oversize.

El gris -uno de los tonos imprescindibles del otoño- es el color protagonista del outfit. Pero la prenda superior cuenta con delicados apliques que dan un toque de brillo.

La influencer catalana, además, ha llevado la camisa ligeramente abierta, dejando su abdomen al descubierto y aportando un punto sensual.

El pantalón es un modelo de pierna ancha, pinza y caída fluida, siguiendo así las tendencias del momento. Incluye trabillas para el cinturón, bolsillos laterales y bolsillos traseros de ojal.

Cierra en la parte frontal con cremallera y gancho oculto. Es de corte relajado y entallado, en sintonía con la línea estilística de Laura Escanes. Ha sido confeccionado desde la talla 38 hasta la 46, aunque algunos de sus tamaños ya se han agotado en la web. Su precio es de 240 euros.

La camisa es de corte oversize y ha sido confeccionada en tela con apliques redondos de tachuelas. Tiene dos bolsillos con solapa en el pecho y cierre frontal oculto. Los puños son abotonados y el bajo redondeado. Al igual que el pantalón, se vende desde la talla 38 hasta la 46 por 280 euros.

Aunque es un must lucirlo como conjunto, tal y como ha hecho Laura Escanes, ambas prendas pueden combinarse con otro tipo de piezas, consiguiendo así diferentes estilismos.

Respecto al outfit de Laura Escanes, puntualizar que la influencer se mantuvo fiel a su estilismo tanto en la elección del calzado como en el beauty look. Como zapatos, eligió unas sandalias de Lodi Shoes con un toque glitter, haciendo juego con la camisa de apliques.

Para dar el toque final, llevó accesorios discretos y la melena suelta y con marcadas ondas. Además, un maquillaje sencillo pero luminoso. De esta manera, no restó protagonismo al outfit.

A Paper Kid

La marca nació en el Distrito de las Flores de Los Ángeles, un mercado de flores centenario situado en el corazón del Distrito de la Moda.

"Las influencias californianas se fusionan con el made in Italy, dando vida a un estilo minimalista en el que los volúmenes, las proporciones y la extrema atención al detalle son los protagonistas absolutos", aseguran desde su web.