NoNiNá presenta 'Sleepover capsule': pijamas renovados y sus neceseres más deseados

NoNiNá lanza su Drop 2, Sleepover Capsule. Dos de los bestseller de la marca regresan en esta nueva colección cápsula y limitada: sus pijamas y neceseres. Piezas diseñadas para soñar (y brillar) dentro y fuera de casa, junto a los neceseres más deseados de la temporada.

Esta nueva colección es una invitación a celebrar el invierno con estilo y autenticidad: prendas cómodas, versátiles y con carácter, pensadas para mujeres que disfrutan de los pequeños placeres y no renuncian al encanto de sentirse bien en cada momento.

Tras el éxito del primer lanzamiento de The New Preppy, NoNiNá da un nuevo paso con la presentación de una colección que ayudará a disfrutar del invierno desde la comodidad, la alegría y el estilo característico de la marca.

Se trata de una propuesta divertida, acogedora y con mucha personalidad que reinterpreta los clásicos pijamas y accesorios de la firma en clave moderna, versátil y femenina.

Esta nueva cápsula se compone de dos de sus bestsellers -los pijamas Zahara y Christmas- reinventados con nuevos tejidos, acabados y detalles que los transforman en auténticas piezas de colección. Diseñados para acompañarte tanto en los momentos de descanso como en planes más improvisados, estos pijamas rompen la frontera entre lo doméstico y lo urbano, entre el estar en casa y el salir con estilo.

1. Pijama Zahara

Pijama Zahara. Cedida a EL ESPAÑOL

Un clásico reinventado. El icónico estampado de rayas rojas y blancas regresa con un aire más sofisticado y femenino. Confeccionado en algodón suave, el nuevo Zahara combina confort y estilo con un patrón elegante y favorecedor, ideal para quienes buscan sentirse bien sin renunciar a la estética.

Las lazadas frontales y los detalles cuidados lo convierten en una prenda que va más allá del dormitorio: perfecta para estar en casa o para crear un look effortless.

2. Pijama Christmas

Pijama Christmas. Cedida a EL ESPAÑOL

El favorito de la fiesta regresa más atrevido que nunca. Su icónica raspa, ya convertida en sello de la marca, cobra una nueva vida sobre un tejido satinado con acabado brillante.

Cada modelo viene acompañado de su funda y antifaz a juego, pensados para crear un conjunto completo, cómodo y con ese toque especial que convierte lo cotidiano en algo único.

El accesorio más deseado de NoNiNá vuelve con fuerza. Tras arrasar durante el verano, los neceseres Summy regresan en tres nuevos estampados llenos de color y personalidad. Su diseño cilíndrico, acolchado y con detalles de borlas los convierte en el compañero ideal para el día a día. Alegres, funcionales y perfectos para cualquier ocasión.

Modelos de neceseres de NoNiNá. Cedida a EL ESPAÑOL

