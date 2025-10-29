El último capricho de Susana Molina: un conjunto de casi 500 euros que necesitas en tu armario esta temporada

Susana Molina (35 años) vuelve a pisar las calles de Madrid más fuerte que nunca. La influencer, que se ha convertido en una revolución en los últimos años, ha conseguido ser una de las más comentadas de las últimas semanas.

La influencer siempre se ha caracterizado por su hermetismo, la forma discreta en la que lleva su vida y su manera de ser. Sin embargo, tras casarse y haber protagonizado una de las bodas de influencers más bonitas del panorama nacional, Susana Molina está que se sale.

Un conjunto de pelo de la firma Mango se ha apoderado de su estilo y ha llamado la atención de muchas expertas en moda. La influencer ha creado un objeto de deseo y ahora todas las mujeres lo quieren en su armario.

Susana ha compartido en sus redes sociales un look con el que ya es la protagonista. Se trata de un conjunto compuesto por dos piezas, chaqueta y minifalda, de la firma Mango, con los colores de la temporada. En marrón chocolate y con pelos sintéticos alrededor de las dos piezas, es un conjunto hecho para triunfar durante esta temporada.

Susana Molina con un look de Mango. Instagram

La parte de arriba es una chaqueta de piel bovino con pelo. Un diseño corto de estilo recto, con cuello camisero y manga larga, perfecto para las tardes de invierno con amigas. Además, presenta dos bolsillos de parche en la parte delantera, cuenta con un cierre delantero con botones y forro interior. Al ser piel, es un diseño más costoso y tiene un precio de 299,99 euros.

Por otro lado, para crear un total look de lo más ideal, lo ha combinado con la minifalda de piel y pelo de la misma firma. Tiene un precio de 169,99 euros y solo está disponible en M y L. Es una pieza confeccionada en 100 % piel bovino con pelo.

Chaqueta y falda piel y pelo. Mango

La falda presenta un diseño mini y recto. Incluye un cierre de cremallera en la parte posterior y cuenta con un forro interior que la hace más abrigada. Además, combina con la chaqueta del conjunto para un total look.

Estas prendas solo están disponibles en la web de Mango, ya que se venden de forma exclusiva a través de la plataforma online y son perfectas para llamar la atención de las expertas en moda esta temporada. Sí, ha sido Susana Molina la responsable de crear una necesidad en todas las mujeres que mejor visten y, sin duda, la que ha marcado la diferencia esta temporada.