Virginia Troconis apuesta por la moda española: el vestido negro que todas las mujeres desean para sus eventos de otoño

Antes de un viaje planeado que tenía a Málaga para disfrutar de los rayos de sol que aporta la ciudad de la Costa del Sol, Virginia Troconis (45 años) ha conseguido convertirse en una de las más comentadas por uno de sus últimos actos en Madrid.

La influencer acudió a la gala de presentación de los nuevos productos de La Roche-Posay y lo hizo con un diseño que ya es objeto de deseo para todas las mujeres que más entienden de moda. Un diseño que respira moda española y con el que se veía espectacular sobre su alfombra azul.

Troconis, que ya se encuentra en Málaga junto a su marido, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ (57), no esperaba que su diseño fuese a causar tanto furor. Un vestido firmado por un diseñador español, en negro satinado, ya es lo más comentado de las redes, sobre todo porque es una de las tendencias más recurrentes entre las celebrities de este país.

Virginia Troconis con un diseño de Nicolás Montenegro. Instagram

En su paso por la capital, la venezolana ha elegido un diseño de la firma Nicolás Montenegro que ha llamado la atención. Una pieza única en color negro que ha superado las expectativas de cualquier alfombra roja (en este caso, azul).

Se trata de un vestido de seda natural en color negro satinado que le sienta como un guante. Con un escote de infarto en forma de V y acabado al cuello, es ya uno de los más atrevidos que ha lucido la influencer.

Además, presenta una espalda totalmente al descubierto, y Troconis ha incluido una fina lazada a tono y con la misma textura, que aporta elegancia y movimiento al estilismo.

Virginia Troconis con un diseño de Nicolás Montenegro. Instagram

Por otro lado, la falda que acompaña a esta pieza cae sobre las piernas de la influencer con una fluidez y vaporosidad características de este tipo de tejidos.

Este diseño al completo es un vestido digno de cualquier alfombra roja y perfecto para los eventos más elegantes del invierno: en negro, con un corte ideal y una elegancia que se aprecia en cada uno de sus movimientos.

Virginia Troconis ha combinado esta pieza con salones negros que estilizan su figura, un bolso clutch negro, pendientes plateados con diamantes y un reloj del mismo tono que aporta el toque de brillo a un estilismo que ha sido todo un acierto.

Ya es comentado entre las expertas en moda, y eso se debe a que la influencer suscita interés entre las mujeres que más entienden en la capital.

Eso sí, una vez más, la venezolana vuelve a ser tendencia y elige un diseño con el que reivindica que la moda española es una de las más importantes de nuestro país.