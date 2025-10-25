De las blusas vaporosas a los jerséis de rombos: las 7 tendencias imprescindibles en el armario de esta temporada

Los ya tibios rayos del sol traen consigo la necesidad de renovar el armario con prendas que matizan los colores intensos del verano, además de cálidas lanas, blusas fluidas y mocasines, un calzado cómodo al que va a ser difícil renunciar.

De las firmas más exclusivas a las más económicas, la tendencia es clara: las prendas de esta temporada buscan crear un buen fondo de armario del que siempre se podrán rescatar.

1. Del verde, desde el favorecedor musgo al sobrio oliva, o el negro; además del violeta y el burdeos intenso construyen la gama estrella de la temporada, que compiten con el beige en todas sus declinaciones hasta llegar al marrón chocolate, el verdadero 'top', no olvidemos que Pantone decretó el 'mocha mousse' como el color de este año y así seguirá hasta el mes de diciembre.

Por sorprendente que parezca, el rosa palo se agarra a la paleta, una novedad que incluyen desde Stella McCartney a Fendi, con el que tintan abrigos, bolsos y botas. Imposible desentonar en plena tormenta de noviembre con un tono que aporta tanta luz.

Blusa de Zara diseñada por Kate Moss.

2. La sastrería tampoco se queda este otoño-invierno en el armario masculino. Gucci sigue imponiendo esa estética en sus colecciones femeninas de una manera relajada, donde prima la fluidez.

Si bien los pantalones mantienen el patrón masculino, al que en ocasiones incorporan la clásica bléiser, ceden terreno a la informalidad al combinarlo con suéters y chalecos de lana, una propuesta muy atractiva, cómoda y con prendas versátiles.

3. Las blusas adoptan tejidos vaporosos y cortes amplios, una opción fresca que imprime confort en el día a día, además de un toque de elegancia. Es el caso de camisas sin botones, cruzadas y anudadas a la cintura, de patrones amplios como las que propone Cortefiel.

Una prenda que incorpora en estas fechas toques románticos estivales como es la profusión de volantes que caen en cascada desde el cuello en firmas como Altuzarra o al más puro estilo del siglo XVIII de Ralph Lauren.

También en el cuello, en diferentes versiones, se alojan lazadas de las más finas a las extragrandes.

4. El cambio climático ha conseguido que las cazadoras arrasen en todas las opciones posibles. Pero si nos concentramos en un diseño son las confeccionadas en ante, en verde oliva y marrón, las que sin dudarlo triunfan, uno de los lujos asequibles que bien podemos permitirnos en el armario.

Una prenda versátil que se puede combinar tanto con un vestido como con tejanos o minifalda.

Desde la propuesta de Mango en piel bovina y diseño corto, a la bleiser sintética de Kiabi, pasando por la propuesta XXL de Stradivarius con bolsillos enormes a las más sofisticadas de Hermès o Prada, el ante es un valor en alza.

5. Es el momento de desempolvar ese jersey de rombos guardado en el lugar más profundo del armario. Si nunca lo tuviste, esta es la ocasión de que no falte porque se ha revitalizado con diseños más modernos, acortando el largo, incluyendo bolsillos, con escote barco o cuello cisne.

Katie Holmes luciendo jersey de rombos. GTRES

Nuevas versiones en las que la combinación de colores es diversa desde los rojos y verdes más intensos a los grises y azules o los beiges.

Prada, Dior o Carolina Herrera incorporan el estampado 'argyle' en sus colecciones, esta última, sorprendentemente, con una falda de chiffón de seda de estampado animal.

6. Las faldas tienen movimiento, las líneas rectas han pasado de largo en favor de los cortes evasé, esa forma de trapecio que ofrece la amplitud necesaria para ir cómoda, pero elegante; ligeras, ideales para combinar con botas y amplios jerséis, pero también ofrecen una imagen igual de distendida con americanas amplias.

Con corte midi, confeccionadas con efecto piel están de plena actualidad, pero también las de cuadros, bien en tartán o príncipe de Gales, como propone Burberry

7. Los mocasines son el zapato fetiche de la temporada. Si bien las deportivas se han convertido en el calzado para cualquier ocasión, incluso para el día a día en el trabajo, el mocasín resurgió con fuerza en el otoño anterior y está decidido a quedarse.

Alexa Chung con mocasines de Prada. Getty Images

Un clásico atemporal que llega renovado con detalles de estampado animal, en bicolor y hasta coloridos 'chunky', con suelas gruesas de goma.

Miu Miu se queda con un diseño minimalista al que incorpora enteros al combinarlo con unos calcetines de lentejuelas, una manera de renovar este clásico cuando se luce con falda