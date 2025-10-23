María García de Jaime arriesga y gana al combinar esta chaqueta roja con un bolso de leopardo

María García de Jaime (29 años) lleva años al frente de Himba Collection. La diseñadora lanzó su firma de ropa junto a su marido, Tomás Páramo (29), en diciembre de 2021 y desde entonces no ha parado de cosechar éxito tras éxito.

Más allá de que María haya convertido su marca en un absoluto reclamo, lo cierto es que ella misma, en numerosas ocasiones, ha caído rendida ante las prendas que ofrece Himba en sus diferentes colecciones.

La llegada del otoño, entre otras cosas, lleva a desempolvar del fondo del armario chaquetas, cazadora y otras prendas de entretiempo. También así es la excusa perfecta para que muchas personas añadan a su vestuario nuevas piezas de ropa.

Una chaqueta es siempre un acierto absoluto. García de Jaime así lo ha demostrado a través de un story de Instagram. En su caso, se ha hecho con un modelo en color rojo de su propia firma de ropa. En concreto, es el modelo Crown Austriaca.

María García de Jaime, en un 'story' de Instagram.

La chaqueta que ha lucido María en su red social está fabricada 100% en lana. Destaca, entre otros aspectos, por su corte tipo cropped. Así, perfecta para quedar entallada, dando protagonismo a los detalles de la manga y la espalda.

Entre las tallas XS y XL se encuentra disponible la chaqueta en la página web de Hiba Collection. Lo más llamativo, cabe apuntar, es su precio, pues es posible hacerse con ella por 208,95 euros. Anteriormente, estaba en 219,95.

Siguiendo la estela del rojo, María García de Jaime ha combinado su chaqueta con una camisa de cuadros masculina, una de las tendencias más top de esta nueva temporada.

Para la parte de abajo, la creadora de contenido ha escogido unos pantalones holgados en vaquero desgastado de la firma Top Shop.

El toque final del estilismo lo ha aportado el bolso por el que se ha decantado María. La influencer ha confiado en un modelo de la nueva colección de Parfois que promete ser un must en el vestidor de muchas de sus seguidoras.

Se trata de un bolso bowling pequeño de piel con estampado animal. Tiene forro y bolsillo interior, además de cierre con cremallera doble. Destacable es también mencionar que tiene asas fijas para el hombro.

¿Su precio? Es posible hacerse con el mismo modelo que ha escogido en la página web de la firma por un precio de 59,99 euros.