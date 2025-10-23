Jaime Astrain o cómo llevar la sobrecamisa de ante de Cortefiel que todos los hombres querrán tener este otoño

El ante es, sin lugar a dudas, uno de los tejidos estrella del otoño. Así, las principales firmas de ropa del país ofrecen en sus catálogos diferentes prendas de ropa fabricadas con él. No obstante, cierto es que si hay una prenda que se lleva el premio es la cazadora.

Las chaquetas de ante -especialmente aquellas de color marrón- son un acierto asegurado de cada temporada. En una línea similar, destacan las sobrecamisas, una de las prendas infalibles en el armario de los hombres. Así lo ha demostrado precisamente Jaime Astrain (37 años) en un reciente story de Instagram.

"Nueva chaqueta fav" ha escrito el marido de Lidia Torrent (31) en su plataforma online. Unas palabras que ha acompañado de una imagen en la que se muestra ataviado con una sobrecamisa de ante de la nueva colección de Cortefiel.

La prenda que ha lucido Astrain destaca, entre otros aspectos, por su color marrón. En este caso, lleva botones gruesos incorporados. Al ser una sobrecamisa, Jaime ha optado por llevarla abierta, dando una vez más muestra de su exquisito gusto a la hora de vestir.

Jaime Astrain, en un 'story' de Instagram.

Todo aquel que haya caído rendido ante la sobrecamisa del modelo está de enhorabuena. Y es que actualmente tiene un precio de 79,99 euros. Anteriormente, cabe apuntar, estaba situada en 129, por lo que ha experimentado una rebaja cercana al 40%. Está disponible entre las tallas S y 3XL, así que no hay excusa alguna para no hacerse con ella.

A pesar de que el afamado empresario ha confiado en Cortefiel, lo cierto es que numerosas son las firmas que ofrecen prendas similares. Entre ellas se encuentran Mango o Zara, ambas referencia para los hombres.

El resto del estilismo de Jaime Astrain ha seguido la línea de los básicos. En este sentido, ha añadido un polo negro tipo oversize con el cuello un poco abierto. En cuanto a la parte de abajo del look, se ha decantado por unos pantalones de pinza en color beige. Ambas opciones son un absoluto acierto, pues se convierten temporada tras temporada en un must del armario.

Astrain, a través de este estilismo que ha compartido, ha vuelto a demostrar que los hombres también están a la última y conocen las tendencias de moda que suceden a su alrededor. Especialmente Jaime, quien lleva dedicándose al mundo del modelaje varios años ya.