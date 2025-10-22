Laura Matamoros confía en dos de las marcas más virales del momento para lucir este jersey y este pantalón de leopardo

Poco menos de una semana queda para que el reloj cambie la hora. Así, los días serán más cortos y las temperaturas cada vez más bajas. Sin embargo, no hay nada que no pueda solucionar un jersey acertado y cómodo.

Laura Matamoros (32 años) ha encontrado en la nueva colección de Eme Studios la que se convertirá en una de sus prendas favoritas para el presente otoño y el futuro invierno. Un jersey cuyo diseño y color prometen no dejar indiferente a nadie.

La influencer se ha decantado por un jersey fabricado en su totalidad en algodón y que destaca, entre otros aspectos, por su color amarillo pastel, uno de los tonos tendencia de la temporada.

En la misma línea, uno de los aspectos que más diferencia al jersey de Eme Studios de otro que se le pueda asemejar es el cuello que presenta. Y es que trata de simular a un polo. Además, cuenta con un logotipo bordado cerca del dobladillo.

Laura Matamoros, en un 'story' de Instagram.

Todo aquel que desee hacerse con el mismo modelo que ha lucido recientemente Matamoros en sus stories de Instagram podrá hacerlo en la página web de la firma así como en sus tiendas físicas entre las tallas XS y XL.

¿Su precio? Está disponible por 79 euros, aunque no es asunto baladí mencionar que queda poco más de un mes para que el reconocido Black Friday sea una realidad. Entonces, presumiblemente, se verá rebajado.

Ha llamado la atención de propios y extraños el jersey que ha escogido Laura recientemente. No obstante, también ha sido objeto de miradas el pantalón de la influencer.

Matamoros, así, ha escogido una llamativa pieza con estampado de leopardo que forma parte de la nueva colección de Hand Over, una de las firmas más virales del momento entre los jóvenes y adultos de temprana edad.

El modelo por el que se ha decantado la hija de Kiko Matamoros (68) es el Ex-Boyfriend Nicolas Cage Long. Se trata de un pantalón disponible en la firma de ropa entre las tallas XS y XL y que destaca, entre otros aspectos, por simular a una pieza de ropa interior.

Todo aquel que desee conseguir el mismo pantalón que Laura ha convertido en el nuevo must de su armario tendrá que desembolsar la cantidad de 65 euros. Así, el precio total del conjunto que ha lucido Matamoros sobrepasa los 130 euros.

Sobre las marcas

Eme Studios es una marca española de moda urbana conocida por su ropa de estilo streetwear, fundada por un grupo de amigos en Elche en 2017. Hand Over, por su parte, fue creada en 2021 por Ariadna Díaz, especializada en bóxers femeninos con un estilo effortless y holgado.