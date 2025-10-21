Del vaquero bordado a los zapatos de tacón rosa chicle: el 'look' urbano de María García de Jaime conquista las calles

María García de Jaime, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La moda urbana tiene nueva embajadora: su nombre es María García de Jaime (29 años). La influencer madrileña, una de las influencers preferidas por su inconfundible estilo, ha vuelto a demostrar su capacidad para reinterpretar las tendencias con un atuendo perfecto para los días de diario.

Su último look, fotografiado durante una jornada en el centro de Madrid, ha llamado la atención en las redes por combinar piezas comunes con toques audaces: unos vaqueros bordados y unos coquetos zapatos de tacón en tono rosa chicle.

Su outfit, firmado por la diseñadora española Ynés Suelves, representa a la perfección su estilo: fresco, actual y con clase.

María García de Jaime, en sus redes sociales. Instagram

'Look' urbano y casual

La creadora de contenido, amiga de rostros tan conocidos como María Pombo (31) y Victoria Federica (25), ha apostado por un vaquero de corte recto con bordados florales. Se trata de una prenda de la firma Ynesuelves que aporta toque de sofisticación al clásico denim.

En su caso, lo ha combinado con una sudadera blanca de algodón, también con print floral y ligeramente oversize, creando con ello una silueta desenfadada y equilibrada a la vez. Son el modelo Campana de la Rosa y cuestan 280 euros.

Sin embargo, el gran protagonista de su conjunto son los zapatos en color rosa chicle. El modelo, confeccionado en piel italiana con acabado brillante, destaca por su llamativo color y su tacón ancho.

Una reinterpretación fresca del tacón clásico que ha convertido a Ynés Suelves en una de las modistas favoritas del momento.

En la tienda online los hay disponibles en distintos modelos: en blanco, con un precio de 350 euros; y en ante estampado de leopardo, que cuestan 280 euros.

Prendas de Ynés Suelves. Instagram

Ynés Suelves, la diseñadora del momento

La diseñadora, por cierto, es nieta de Victoria Eugenia de Figueroa y Borbón, marquesa viuda de Tamarit y prima del rey Juan Carlos I (87).

Sus padres son Juan José Suelves, marqués de Tamarit, y María Osorio Bertrán de Lis, condesa de Vilaumbrosa

Ynés Suelves es la creadora y directora de su firma homónima, Ynésuelves, desde el año 2016. Esta marca de moda, con sello made in Spain, también se dedica a la joyería artesana.

Su línea de joyas abarca desde piezas de plata a anillos de compromiso elaborados en oro de 18 quilates.

La firma ha presentado sus colecciones en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Y tiene sede en la capital.​

Esta marca se caracteriza por su estética romántica. Combina el diseño actual con una influencia clásica y nostálgica.

Sus colecciones incluyen prendas prêt-à-porter, vestidos de novia a medida y joyería artesanal, integradas bajo su universo creativo.​

Entre las piezas más reconocidas de la casa están los vaqueros bordados, los vestidos vaporosos y los accesorios con detalles florales. Todos estos elementos reflejan la esencia de la casa y la herencia familiar de la diseñadora.​