Olympia de Grecia tiene los zapatos de tacón de Jimmy Choo de edición limitada que todas deseamos en el armario

Olympia de Grecia, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Hace apenas unos días, el pasado 15 de octubre, tuvo lugar en Nueva York una de las citas más esperadas del año: el desfile de Victoria's Secret 2025.

Un año más, la firma de lencería convocó a lo más granado de las celebrities internacionales. Entre ellas, Olympia de Grecia (29 años), quien acaparó todas las miradas en esta gran cita con un precioso little black dress.

Apenas unas horas después de asistir al evento en Manhattan, la royal volvía a hacer gala de su buen gusto y mostraba su última adquisición: unos zapatos de tacón de Jimmy Choo, de edición limitada, que ya figura entre los objetos de deseo más codiciados de la temporada.

Olympia de Grecia presume de sus Jimmy Choo en sus redes sociales. Instagram

Realizados en piel de pony

Los Gloria Mule 85, presentados originalmente en la pasarela de otoño-invierno 2025 de Conner Ives, son unas mules que enamoran al instante.

Confeccionados en piel de pony con estampado natural de cebra, sus zapatos de tacón destacan por su silueta refinada y su presencia escultural.

Con un tacón de aguja de 85 milímetros y una puntera puntiaguda, estos zapatos destalonados combinan la sensualidad con la artesanía del calzado.

Sin duda, su calzado es un guiño audaz a la estética animal print que domina esta temporada. El empeine, delineado por finas tiras de napa en contraste, abraza el pie con elegancia y estabilidad.

Por su parte, la hebilla metálica permite un ajuste perfecto. El forro de piel suave y la plantilla en un tono más intenso completan la pieza. Cada detalle pone de relieve su confección artesanal, su carácter atemporal, y su capacidad para adaptarse a todo tipo de outfits.

Este calzado bien sirve para completar looks informales como para acertar de lleno en combinaciones más cuidadas: con vestidos de noche o de cóctel y otras prendas de vestir.

Zapatos Gloria Mule 85, de Jimmy Choo. Jimmy Choo

Conciencia sostenible

Fabricadas en Italia, las Gloria Mule 85 no solo son una declaración de estilo. También de compromiso con la sostenibilidad.

Y es que el par forma parte de la iniciativa del Leather Working Group, que promueve el uso responsable de la piel en la industria de la moda.

Con un precio de venta de 950 euros, los Jimmy Choo elegidos por Olympia de Grecia se consolidan como el nuevo fetiche de la pasarela urbana.

Quién no sueña con unos zapatos como estos, que fusionan lujo, diseño, comodidad... y conciencia ecológica, además. Son, simplemente, ideales.

Una vez más, la princesa más sofisticada de la Familia Real helena demuestra que la elegancia puede reinventarse, tacón a tacón, sobre el asfalto neoyorquino. O sobre cualquier otra superficie. Estos Jimmy Choo son perfectos para cualquier ocasión.