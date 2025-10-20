Mar Flores se rinde al jersey más viral de Paula Echevarría para Primark: el diseño que ya arrasa por menos de 20 euros

Mar Flores (56 años) se prepara para la temporada de frío y lo hace de la forma más glamurosa. La empresaria tiene claro que hay ocasiones en las que sus estilismos pueden ser los grandes protagonistas y, en esta ocasión, así ha sido.

La madre de Carlo Costanzia (32) atraviesa un momento en el que el silencio es su mejor aliado. Sin embargo, tras meses hablando de sus memorias y de los duros episodios que relata en su libro, Flores ha conseguido mantener un equilibrio entre sus palabras y su discreción, un gesto que no ha pasado desapercibido entre los expertos en crónica social.

En esta ocasión, la modelo ha demostrado una vez más su buen gusto a través de su perfil de Instagram, donde continúa compartiendo contenido. El protagonista ha sido un jersey estampado de la nueva colección de Paula Echevarría para Primark.

Se trata de un diseño con grecas alpinas creado por la influencer para la firma low cost. Una prenda de punto con ribetes en canalé y cálidos tonos terrosos que ya se ha convertido en una de las piezas clave de la colección de Echevarría. No es la primera vez que la actriz consigue que sus diseños se conviertan en objeto de deseo entre creadoras de contenido y celebridades del panorama nacional, entre ellas, Mar Flores.

Esta pieza cuenta con cuello redondo, ajuste regular y manga larga, perfecta para cualquier mujer. Está disponible desde la talla S hasta la XL y su estampado es uno de los más buscados de la temporada otoñal. Además, incluye uno de los tonos imprescindibles del momento: el marrón chocolate, considerado ya el nuevo negro.

Jersey con grecas alpinas de Paula Echevarría. Primark

Mar Flores lo ha combinado con un bolso de pelo sintético de asa media, que aporta un toque chic, y una falda de polipiel en el mismo color tendencia. Así, consigue un look equilibrado, sofisticado y perfecto para el día a día del otoño. Cuando bajen las temperaturas, este jersey se convertirá en una opción versátil para llevar tanto de día como de noche o incluso para ir a trabajar.

Lo más llamativo de esta prenda es su precio: cuesta menos de 20 euros. Con sus 18 €, ya arrasa entre las seguidoras de las creadoras de contenido que han apostado por la nueva colección de Paula Echevarría para Primark. En esta ocasión, Mar Flores ha querido unirse a la tendencia y dar la bienvenida al otoño confiando, una vez más, en el estilo de la asturiana.