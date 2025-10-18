Los zapatos de tacón de Victoria Federica que desea cualquier experta, pero no son aptos para todos los públicos

La vida de Victoria Federica (25 años) es una auténtica fantasía. Lugares de ensueño, eventos exclusivos y muchos planes que se han convertido en la gran revolución de las redes sociales. Esto le ha cambiado la vida, y también la de los creadores de contenido, ya que las celebrities han pasado de ser las figuras más importantes de los photocalls a revolucionar el panorama digital.

Sin embargo, esta vez ha sido un evento de presentación de la Feria de Mayo de Madrid -para el próximo año- su última aparición pública. Además, tuvo lugar en un espacio clandestino en pleno centro de la capital, donde también se anunció que con esta cita llegará el Salón Internacional de Moda Castiza.

En cuanto al lugar elegido, Juan Avellaneda (43) comentó que le encantaba el estampado de sus paredes: "Ese estampado es diseño mío", ha señalado divertido.

Para la ocasión, Victoria Federica eligió un total look en negro que llamó especialmente la atención entre las paredes coloridas del recinto. Un conjunto compuesto por chaqueta y falda de polipiel que dejó sin palabras a los asistentes. Aunque lo más llamativo fue el detalle de los claveles rojos que adornaban su bolso, un guiño castizo que aportaba un toque de color y tradición a su outfit tan sofisticado.

Para elevar aún más el look, Vic optó por un calzado firmado por Jimmy Choo que todas las expertas en moda desearían en su zapatero.

Se trata del modelo Ixia, un zapato de tacón en color negro que combina la belleza de los clásicos con un diseño moderno gracias a su tacón en forma de gota, que le aporta un aire más sofisticado y chic. Además, presenta un empeine cuadrado que estiliza y realza la belleza del pie.

Confeccionados en elegante charol y elaborados en talleres italianos, estos salones se convierten en un complemento discreto, elegante y glamouroso a la vez. Siempre favorecen cualquier look, ya que son un básico que toda amante de la moda debería tener.

Eso sí, no son aptos para todos los bolsillos: su precio es de 825 euros y su tacón mide 9,5 centímetros.

Un clásico que toda mujer que sabe de moda necesita en su armario, y, sobre todo, una pieza única que aporta lujo y glamour a los estilismos más sofisticados para las noches de invierno. Cabe destacar que la suela y el forro están confeccionados en piel, algo que garantiza la calidad y el confort del diseño. Y Victoria Federica lo sabe.