El neceser que todas las madres quieren para sus bebés y que Lourdes Montes ya ha fichado

En la vida de toda mujer debe haber buenos complementos que se conviertan en imprescindibles. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Lourdes Montes (41 años), quien ha compartido en sus redes sociales unas imágenes que dicen mucho sobre ella, su forma de comunicar y su manera de entender la vida.

Después de una semana intensa, en la que se enfrentaba a su primera entrevista en un plató de televisión en directo y tras haberse convertido en madre por tercera vez, Lourdes ha vuelto a ser protagonista. En esta ocasión, lo ha hecho por un complemento que muchas mujeres desean tener en su armario y que ya se ha convertido en uno de los must have para viajar, especialmente si se tienen hijos pequeños.

Montes tiene claro que, en ocasiones, las maletas de viaje van al límite de su capacidad, pero si llevas un buen neceser, todo cambia. Eso es precisamente lo que ha ocurrido esta vez: la diseñadora ha mostrado en sus redes un set de neceseres a rayas que ya se han convertido en los favoritos de las madres españolas.

Se trata de un modelo en color blanco y cereza de la firma Pasito a Pasito, confeccionado en 100% algodón con un delicado tejido estampado a rayas. Un pequeño bolso especialmente diseñado para llevar todos los productos de higiene del bebé al salir de casa.

Lourdes Montes con un neceser de Pasito a Pasito. Instagram

El diseño, además de elegante, resulta práctico. Cuenta con espacio suficiente para guardar justo lo necesario: peine, lociones y otros artículos que, por su tamaño, suelen perderse en el bolso de maternidad. Incluye un cierre con cremallera fácil de abrir, incluso en los momentos más incómodos con el bebé, y unos acabados de gran calidad.

Está fabricado con materiales libres de colorantes azoicos y sustancias nocivas, y puede lavarse tanto a mano como en lavadora a temperaturas de hasta 30 grados.

Lourdes Montes confía plenamente en esta firma, que la acompaña en su día a día junto a sus pequeños y le permite mantener la higiene de sus hijos siempre al día. El neceser que luce en la imagen tiene un precio asequible de 22,90 euros, mientras que otros modelos de la colección pueden alcanzar los 50 euros por pieza.

Sin duda, la diseñadora ha vuelto a demostrar su estilo y buen gusto, apostando por una marca práctica, bonita y funcional que ha conquistado a muchas madres.