El 'look sporty chic' de Sofía Vergara que podrás copiar fácilmente con prendas básicas de tu armario

El estilo sporty chic se ha consolidado como un must entre las conocedoras de las tendencias. Es la opción perfecta para quienes buscan verse estilosas sin renunciar al confort, pues se basa en combinar prendas casuales -como zapatillas o sudaderas- con piezas más estructuradas o sofisticadas, como abrigos, blazers o bolsos de diseño. Así, precisamente, se ha mostrado Sofía Vergara (53 años) en sus redes sociales.

La actriz colombiana está en Nueva York y se ha decantado por un outfit sporty chic para ir de compras por la ciudad. Una propuesta que combina comodidad, tendencia y sofisticación, compuesta por piezas básicas que cualquiera puede tener en su armario.

El primer elemento que salta a la vista en este look es el abrigo largo en color verde oliva, una pieza de corte clásico y ligeramente oversized, que aporta estructura y elegancia. Es un must, además, de los meses de entretiempo.

Sofía Vergara, lejos del clásico negro o camel, ha optado por un tono tierra con matices verdosos que combina con prácticamente cualquier base neutra, como la que ella ha elegido.

La actriz lleva el abrigo abierto, lo que acentúa ese aire relajado propio del sporty chic. Debajo luce una camiseta blanca básica, un imprescindible atemporal.

Como pieza inferior, se ha decantado por unos vaqueros de corte ancho y bajo deshilachado, una clara referencia al resurgir del estilo 2000s relaxed. Lejos de los pitillos que dominaron durante años, este tipo de denim aporta movimiento y comodidad.

El truco de estilo en el equilibrio. Los pantalones anchos funcionan porque la parte superior se mantiene sencilla. Además, el tejido denim aporta esa dosis casual que equilibra el conjunto, evitando que el abrigo convierta el look en algo demasiado formal.

Cabe puntualizar que los vaqueros anchos son una de las piezas más versátiles de la temporada. Funcionan con zapatillas -como en este caso-, con botines o incluso con sandalias de tacón. Sofía Vergara ha optado por la comodidad, teniendo en cuenta que recorrería las calles de Nueva York en búsqueda de nuevas piezas. La actriz ha elegido un modelo de Skechers, según menciona en sus redes sociales.

El toque final y glam lo ha conseguido con su bolso, a juego con el abrigo. Un complemento de la colección Prêt-à-Porter Otoño-Invierno 2025/26 de Chanel, que puede rondar los 5.800 euros. Si bien no es una pieza al alcance de todos, puede ser sustituida por otro modelo tipo shopper.

La clave para imitar este look está en la combinación inteligente de básicos y en la paleta neutra que lo compone. Para copiarlo es necesario un abrigo largo estructurado en un tono neutro o tierra, una camiseta blanca básica, vaqueros anchos o de corte recto, preferiblemente con un bajo que roce el suelo, zapatillas y un bolso grande o de textura.