Paula Echevarría confía en estos pantalones de Levi's para demostrar que hay clásicos que nunca pasan de moda

Si hay algo que tiene Paula Echevarría (48 años), es buen gusto. La influencer ha compartido en sus redes sociales unas imágenes con un look que ha llamado la atención, no solo por ser uno de los más cotidianos que ha llevado, sino también por una de las prendas que no ha pasado desapercibida.

La actriz ha viajado hasta Londres para disfrutar de unos días de desconexión con amigos. "Hacía demasiado tiempo que no venía (por trabajo sí, pero no es lo mismo), para todo lo que me gusta", ha escrito junto a una fotografía frente a la fachada del ME London. Sin embargo, lo ha hecho con un look donde el marrón chocolate ha sido el protagonista, pero la pieza clave ha sido otra.

Mientras Echevarría posaba sonriente con la mirada hacia el horizonte, mostraba uno de los pantalones que nunca fallan en el armario de cualquier mujer: unos jeans de pernera ancha que están en tendencia.

Se trata de unos pantalones de Levi's, que tienen un precio de 130 euros, y que ya son el objeto de deseo de todas las mujeres que entienden de moda. Los Jeans 728 High-Rise Wide-Leg se concibieron para ser los pantalones de pernera ancha esenciales en todos los armarios, y eso es exactamente en lo que se han convertido.

Tienen un diseño con pierna ancha entallada, tiro alto muy favorecedor y un toque elástico que los hace más funcionales. Además, este diseño parte de los emblemáticos fits 'Lot 700', esos pantalones diseñados para favorecer todo el día y cada día. Ahora, estos son sus sustitutos, los que más favorecen, y que todas las expertas quieren en su armario.

Jeans De Pierna Ancha Y Tiro Alto 728. Levi's

Es una pieza que envuelve la silueta, alargando las piernas y adaptándose perfectamente a su forma. Además, está fabricada con elástico vintage, que la convierte en una elección cómoda y con un tacto clásico de denim. Que sean holgados en el muslo y ajustados en la cadera le da mucho más movimiento en cada paso al caminar.

Está confeccionado en 98% algodón y 2% lycra, lo que hace el diseño más favorecedor. Además, presenta cierre con cremallera, cinco bolsillos y está fabricado en Pakistán. Está disponible en más de cinco colores en la página web oficial de la firma y actualmente en todas las tallas y longitudes.

Una vez más, Paula Echevarría demuestra que donde hay una tendencia, allí está ella: la que convierte sus elecciones en una necesidad y su buen gusto en una forma de comunicar más allá de sus seguidores.