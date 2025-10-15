Eugenia Osborne deslumbra con un vestido de The 2nd Skin Co: confeccionado en tafetán y con adornos de cristales

Eugenia Osborne (38 años) ha vuelto a demostrar que el estilo no sólo se hereda, sino que también se cultiva con personalidad y criterio. En uno de sus últimos posts, la empresaria e influencer ha compartido el look que ha lucido en uno de sus últimos actos públicos.

Un output que ha dejado claro por qué es una de las invitadas más elegantes del panorama nacional. Su elección: un vestido midi de la firma española The 2nd Skin Co., valorado en 2.100 euros, que ha captado todas las miradas por su impecable confección y su silueta escultural.

El diseño, confeccionado en tafetán negro, destaca por sus detalles plisados a mano y los delicados adornos de cristales que aportan un brillo sutil y sofisticado.

Con escote palabra de honor y cuerpo entallado, el vestido abraza la figura de Eugenia con precisión, para luego abrirse en una falda con volumen arquitectónico que evoca la silueta globo, una de las tendencias más atrevidas de la temporada.

La pieza, que también está disponible en tonos piedra, marrón, rojo y fucsia, es un ejemplo del savoir-faire de The 2nd Skin Co., firma fundada por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, cuyas creaciones también han conquistado el armario de la reina Letizia (53).

El vestido que ha lucido Eugenia Osborne.

Eugenia, hija de Bertín Osborne (70) y Sandra Domecq, ha sabido imprimir su sello personal a este de alta costura, apostando por una estética depurada y contemporánea. Con un maquillaje natural, melena suelta y accesorios discretos, dejó que el vestido hablara por sí solo.

Su elección confirma su afinidad con la moda española de autor y su capacidad para reinterpretar el lujo con naturalidad y sin excesos. En un evento donde la alfombra roja se convirtió en pasarela de tendencias, Eugenia brilló con luz propia, reafirmando que su estilo es tan elegante como auténtico.

Historia de la firma

The 2nd Skin Co. nació en Madrid en 2006. Desde sus inicios, sus creadores apostaron por una confección artesanal, con atención meticulosa al patronaje y a los detalles, lo que les permitió posicionarse como referentes del Prêt-à-Couture en España.

La esencia de The 2nd Skin Co. reside en crear prendas que funcionen como una "segunda piel", pensadas para mujeres reales que buscan sentirse irresistiblemente guapas sin renunciar a la comodidad.

Sus colecciones, que incluyen líneas de fiesta, cóctel y bridal, han vestido a celebridades como la reina Letizia, Zendaya (29), Jennifer Lopez (56) y Nieves Álvarez (51). Con un atelier ubicado en la calle Hortaleza de Madrid, la firma ha logrado consolidarse como una alternativa al lujo de masas.