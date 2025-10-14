María Fernández-Rubíes apuesta (casi) todo al rosa y luce un cómodo y acertado estilismo durante su viaje a Chile

La ciudad de Santiago de Chile se ha convertido estos últimos días en el epicentro de numerosas famosas españolas. Hasta el otro lado del charco se han desplazado, entre otras, María Pombo (31) y María Fernández-Rubíes (34 años).

Ambas creadoras de contenido han compartido a través de sus redes sociales los detalles de su escapada a distintas localidades chilenas. Así, Pombo y Frubies han sacado a la luz el lujoso hotel en el que se hospedan o la ruta gastronómica a la que han dado paso.

También ha sido especialmente reseñable la suerte de estilismos por la que se han decantado para su viaje. María Fernández-Rubíes, de hecho, ha conseguido llevarse un 10 en uno de los looks que ha lucido.

Un variado carrusel de fotografías ha compartido María en su perfil de Instagram. Una serie de imágenes que revelan los detalles de su look. Un estilismo en el que la creadora de contenido ha apostado todo al rosa y ha ganado.

La base del outfit de Frubies ha sido una camiseta ajustada con estampado de personajes de Disney. Se trata de una pieza de ropa que firma el diseñador Harry Lambert en el marco de su colaboración con Zara.

La prenda, además de por su llamativo color y estampado, destaca por su corte cropped slim fit y su cuello redondo. En cuanto a su precio, es posible hacerse con ella por 17,95 euros entre las tallas XS y XL, aunque varias de ellas se encuentran ya agotadas.

Siguiendo por la estela del rosa, María Fernández-Rubíes ha añadido a la camiseta un jersey de la firma EME Studios, una de las más destacadas para la Generación Z. Tiene un precio de 129 euros en la página web de la marca y sobresale, entre otros aspectos, por su punto grueso.

No es asunto baladí mencionar la elección de los pantalones de la influencer. Y es que María se ha hecho con una pieza de su colaboración con Redondo Brand. Se trata del modelo Patty Blanco, que presenta un botón delantero personalizado con un brillante y con el nombre de la creadora y la marca.

Las piezas de ropa del estilismo de María Fernández-Rubíes.

Desde la talla XS hasta la L se puede adquirir el citado modelo. Eso sí, todo aquel que lo desee deberá desembolsar un precio de 109 euros.

El toque final del estilismo lo ha aportado el bolso. La diseñadora, en esta línea, ha optado por el modelo Bisou de la firma Jacquemus, que destaca por la confección en piel suave y sus detalles en dorado.