Este es el jersey de cashmere que debes comprar si quieres que te dure en el armario: palabra de Sassa de Osma

Si hay una prenda de ropa que se vuelve indispensable con la llegada de las bajas temperaturas es un buen jersey. Este tipo de pieza es siempre un must en el armario y puede ser combinado en un sinfín de contextos.

Hay quienes prefieren desembolsar poco dinero en ropa y optan por hacerse con jerséis de firmas low cost. Otras, sin embargo, no dudan en apostarlo todo a prendas de un alto coste económico con el objetivo de que sean más duraderos. Este último es precisamente el caso de Sassa de Osma (37 años).

La aristócrata ha compartido un carrusel de fotografías en su perfil de Instagram en el que se muestra ataviada con un cómodo look cuyas prendas se encuentran disponibles en las nuevas colecciones de las firmas de ropa.

En esta ocasión, la mujer del príncipe Christian de Hannover ha escogido un jersey tipo body de canalé de la firma Falconeri, una de las marcas preferidas de su amiga Tamara Falcó (43). Aunque se trata de una colaboración, lo cierto es que Sassa ha acaparado todo el foco con la prenda.

El body está confeccionado en cashmere, uno de los tejidos mejor valorados por las expertas de moda. Además de por su color marrón, destaca gracias a su diseño reversible con doble cuello, de pico por un lado y de cuello redondo por el otro.

Body de canalé de Cashmere Ultrafine de Falconeri.

El color que ha escogido Sassa es uno de los más acertados para el otoño. No obstante, lo cierto es que es posible comprar el mismo modelo en blanco o gris. Todos ellos, cabe mencionar, tienen un precio de 268 euros en la página web de Falconeri y están disponibles entre las tallas XS y L.

Todo un acierto de prenda la que ha lucido en uno de sus últimos estilismos la peruana. El resto del look lo han completado unos pantalones tipo campana de tiro alto. En su caso, tienen un color gris desgastado que combina con variadas piezas.

El toque final del estilismo, como no podía ser de otra forma, lo han aportado el calzado y los accesorios. Un bolso en marrón chocolate y unas botas negras de tacón han sido la apuesta definitiva de Sassa de Osma.

Sobre la firma

La marca, adquirida por el Oniverse en 2009, se especializa en la elaboración de prendas de punto de cashmere de la más alta calidad. Desde los prados de Mongolia hasta las tiendas: Falconeri selecciona las mejores materias primas, cuidando cada detalle, sin intermediarios y respetando el medioambiente y las personas.