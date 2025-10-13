Chiara Ferragni suma a su vestidor un significativo jersey de Ralph Lauren: es de cuello redondo y corte relajado

Chiara Ferragni (38 años) suma a su vestidor un nuevo jersey. Una prenda significativa, tal y como ha dado a entender en sus últimos stories de Instagram.

Podría ser una prenda personalizada, pero nada más lejos de la realidad. Forma parte de la colección de una conocida marca que ha llevado la influencer italiana en ocasiones anteriores.

La influencer italiana ha compartido con sus 28 millones de seguidores una imagen de la pieza en cuestión. Un jersey de Ralph Lauren que presenta un bordado realista de un perro que, según ella misma comenta, “le recuerda a Paloma”, su mascota, quien ha aparecido en numerosas ocasiones en su cuenta de Instagram, convirtiéndose casi en un personaje más del universo Ferragni. Tanto para la empresaria como para sus hijos es una más en la familia.

Respecto a la prenda, se trata de un jersey de punto en color beige, confeccionado en algodón de alta calidad, desde la talla XXS hasta la XXL. En cuanto a su diseño, es de cuello redondo, con una silueta de corte relajado y hombros caídos hacen que esta prenda sea aún más cómoda.

Destaca -y es precisamente el detalle que ha enamorado a Ferragni- por su perro bordado en la zona del pecho. La silueta del animal está tejida con precisión artesanal y justo debajo puede leerse el característico monograma “RLL” (Ralph Lauren Lauren).

El nuevo jersey de Chiara Ferragni. Instagram

Actualmente, la prenda no está disponible en la página web de la firma norteamericana. No obstante, el mismo diseño que llevará Chiara Ferragni se puede encontrar en otras web líder en el mercado de lujo, como Farfetch, por un precio de 213 euros. En la plataforma de la firma, sin embargo, sí está a la venta en un tono más oscuro y por 249 euros.

De momento, la empresaria italiana no se ha mostrado con la prenda puesta. Simplemente, ha compartido la imagen del jersey.

La pieza, un must para quienes son amantes de los perros e ideal para aquellas fieles al estilo preppy, es un básico que, por su tono, combina con un sinfín de looks. Es así una solución para los meses de otoño e invierno. Para Chiara Ferragni, además, será una extensión de su identidad emocional por tratarse de una pieza que le recuerda a su mascota.

El nuevo jersey de la italiana representa así mucho más que una prenda de vestir. Es una síntesis de tres universos: el amor por los animales, la estética preppy de Ralph Lauren y la capacidad única de Ferragni para contar historias a través de la moda.