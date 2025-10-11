La comodidad y la elegancia pueden ir de la mano en un 'look': palabra de Eva González

Eva González (44 años) ha comenzado el otoño luciendo unos estilismos de renombre. Si hace unos días la presentadora apostaba por un look total black, lo cierto es que ahora ha querido dar algo de color a su look.

La exmujer de Cayetano Rivera (48 años) ha compartido en su perfil de Instagram un outfit que parece haber enamorado a sus miles de seguidoras en la plataforma social. Un estilismo cómodo en el que combina varias tendencias de la temporada.

El lino es siempre un acierto. Aunque suele verse más frecuentemente en la temporada estival, lo cierto es que la llegada del otoño no ha traído consigo la marcha de este tejido de los escaparates de las tiendas. Así lo ha demostrado precisamente Eva recientemente.

La andaluza se ha decantado por una blazer que forma parte de la nueva colección de Mango. Una prenda de ropa en color verde que destaca por su llamativo corte oversize. Actualmente, se encuentra disponible en la página web de la firma así como en tiendas físicas por un precio de 69,99 euros entre las tallas 2XS y 4XL. Una amplia gama que hace que la pieza sea irresistible para todo el mundo.

La blazer de Eva ha sido combinada con una camiseta básica blanca. En su caso, se ha decantado por una de la nueva colección de Zara, aunque lo cierto es que se trata de una prenda disponible en numerosas firmas de ropa temporada tras temporada.

Ambas prendas han sido conjuntadas con unos vaqueros en tono medio. Un modelo que firma Salsa Jeans y que destaca, entre otros aspectos, por el tiro alto que presenta además de su corte recto.

El toque final del look que ha lucido recientemente Eva González lo han aportado los accesorios que ha lucido. Así, ha escogido unas gafas de sol tipo aviador de H&M y un pañuelo de Long Champ en color rojo con estampado blanco.

En cuanto al calzado, no ha desvelado Eva el zapato que ha elegido. No obstante, teniendo en cuenta las fotografías que ha compartido, podría tratarse de unas Converse blancas con la puntera plateada.

Sea como fuere, la aclamada presentadora ha vuelto a demostrar que la comodidad y la elegancia pueden ir de la mano en cualquier tipo de estilismo siempre que se tengan en cuenta una serie de tendencias.