Nike y Jacquemus han unido fuerzas para reinventar las icónicas Nike Moon y conquistar a las nuevas generaciones. Un calzado único que combina un diseño minimalista con el toque vanguardista característico del diseñador francés, al que ha sucumbido Nacho Aragón (30 años), el hijo pequeño de Emilio Aragón (66).

No resulta extraño, pues esta colaboración entre Nike y Jacquemus encarna esa dualidad entre confort y estilo que tanto caracteriza los outfits de Nacho Aragón.

Recientemente las ha llevado con un estilismo básico con el que ha dado total protagonismo a las zapatillas. El joven empresario las ha combinado con una camiseta azul marino, pantalones denim oscuro y calcetines marrones con tipografía blanca de Stüssy.

Respecto a las nuevas Nike x Jacquemus, destacan a primera vista por su silueta estilizada, su suela de goma con textura orgánica y el uso de materiales de primera calidad. La parte superior de nailon satinado en color crema, con detalles en piel y el inconfundible swoosh en negro, equilibra lo deportivo con lo elegante.

Tal y como explican en la página web de Nike, estas Moon combinan el origen de competición del modelo original con una estética innovadora. El resultado son unas zapatillas contemporáneas más próximas al suelo que reflejan tanto la simplicidad de la filosofía del diseño parisino de Jacquemus como el dinamismo de la tradición deportiva de Nike.

Se trata de la cuarta colaboración de zapatillas entre Nike y Jacquemus tras las Nike x Jacquemus Air Max 1, J Force 1 y Air Humara. Están disponibles desde el pasado 29 de septiembre, aunque en la web de la firma francesa se han agotado en tiempo récord.

"Elegantes y vanguardistas, estas nuevas zapatillas combinan el legado y el estilo deportivos con la velocidad y la sofisticación, y mantienen el impulso inquebrantable de sus predecesoras", explican desde Nike. "Las Moon eran un modelo de competición cuyo nombre hacía referencia a la marca que dejaban en el suelo cuando se probaron en las pruebas clasificatorias de atletismo de Estados Unidos para las Olimpiadas de 1972", recuerdan en la firma deportiva.

"Hace tres años, cuando visité los archivos de Nike, me topé con las históricas Moon", ha contado Simon Porte Jacquemus, diseñador de la firma francesa. "Vi unas zapatillas de running únicas y minimalistas que tenían un diseño tanto atemporal como innovador por su sencillez y su ejecución. Sabía que era una oportunidad para crear una nueva historia y darles una forma diferente al estilo Jacquemus", ha añadido.