Amelia Bono se apunta al 'total look' denim más ideal para despedir el calor con estilo

Amelia Bono (44 años) se apunta a una de las grandes tendencias de la temporada y se niega a abandonar los looks de verano. Hay momentos en los que la influencer consigue convertirse en noticia gracias a sus estilismos, especialmente tras el regreso de las vacaciones.

La empresaria tiene claro que, para triunfar, hay tejidos y prendas que nunca fallan, y el denim es uno de ellos. Si hay tendencias que tienen nombre propio, esta podría ser la de Bono. No es la primera vez que Amelia apuesta por este tejido, y su total look vaquero ha conquistado ya a todas sus seguidoras.

En esta ocasión, la influencer ha elegido un pantalón corto vaquero para convertirse en una de las protagonistas del final del verano. Amelia Bono apura los días de sol y buen tiempo con este estilismo, ideal para aquellas mujeres que viven en zonas costeras del Mediterráneo, donde las temperaturas aún permiten lucir este tipo de conjuntos.

Amelia Bono con un total look denim. Instagram

La influencer ha elegido un look en el que las bermudas son las auténticas protagonistas. Se trata de unos shorts denim de Zara que cuentan con un tiro medio y cintura con trabillas, un detalle que favorece especialmente la silueta. Además, el efecto lavado de su tejido se ha convertido en un must en el armario de cualquier mujer esta temporada.

Por otro lado, este diseño también cuenta con un cierre frontal con cremallera y botón metálico, que aporta naturalidad, mientras que se remata con un total de cinco bolsillos, logrando un fit perfecto y ajustado a su figura. Esta prenda pertenece a la Zara Woman Collection, de la firma del grupo Inditex, y tiene un precio de 29,95 euros. Está disponible en la web de la firma.

Shorts Denim ZW Collection Tiro Medio. Zara

Aunque se trata de una pieza muy versátil, en esta ocasión Amelia Bono ha decidido combinarla de forma sencilla. Ha optado por una sobrecamisa del mismo color y estampado, con manga larga remangada, que aporta un toque ideal de entretiempo. La ha contrastado con un top blanco impoluto, que combina a la perfección con el conjunto.

Para completar su estilismo, Amelia Bono ha elegido unas botas de tendencia, uno de los calzados estrella de la temporada. La influencer está deseando dar la bienvenida definitiva al otoño y seguir consolidándose como una de las referentes de estilo más destacadas, triunfando más allá de los medios de comunicación.