Paz Vega demuestra que es posible lucir elegante incluso al dormir: el pijama que ha convertido en un 'must'

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en el escaparate ideal donde las influencers comparten los estilismos por los que se decantan a diario. En la mayoría de ocasiones, se trata de atuendos que las creadoras de contenido utilizan para sus compromisos personales y profesionales.

También hay ciertas veces que nuestras famosas de confianza sacan a relucir en sus respectivos perfiles de Instagram outfits que sirvan de inspiración para ir al gimnasio o incluso alguna que otra prenda de ropa para dormir. Precisamente esto es lo que ha compartido recientemente Paz Vega (49 años).

La afamada actriz ha hecho público el que se ha convertido en su nuevo conjunto favorito para dormir. Un dos piezas de lo más llamativo y que promete convertirse en un must para todas sus seguidoras.

Ha escogido Paz un conjunto pinatero que combina dos colores: el naranja y azul eléctrico. Ambos, cabe mencionar, son tendencia esta nueva temporada. El modelo por el que se ha decantado Vega tiene un estampado de cashemire asimétrico

Forma parte de la nueva colección de la firma de ropa Lily Silk. De acuerdo a la descripción que ofrece la página web de la marca, el modelo de seda de Paz Vega ofrece una comodidad inigualable y un aspecto visualmente cautivador. Experimenta el lujo y la comodidad para todo tipo de eventos.

El dos piezas pijamero se encuentra disponible en el portal web de Lily Silk por un precio de 289 euros entre las tallas XS y XL. No obstante, varias de ellas están a punto de ver colgado el cartel de sin stock. Así, podría afirmarse que el conjunto de la modelo se ha convertido en un reclamo para muchas mujeres.

Conjunto pijamero de Lily Silk.

Paz Vega, una vez más, ha demostrado por qué es un auténtico referente en lo que a moda respecta. Incluso para dormir, la actriz y modelo luce espectacular y fiel a su estilo más personal.

Sobre la firma

LilySilk es una marca internacional especializada en productos de seda de alta calidad. Fue fundada en 2010 en China y se ha expandido globalmente gracias a su enfoque en ropa y textiles hechos con seda de morera, considerada una de las mejores del mundo por su suavidad, resistencia y propiedades hipoalergénicas.

La marca promueve un estilo de vida slow fashion, resaltando la durabilidad, la sostenibilidad y la elegancia atemporal de la seda. Además, ha ganado notoriedad en redes sociales y entre celebridades por sus fundas de almohada de seda, muy recomendadas para el cuidado del cabello y la piel.