Una falda de Zara como la de Vicky Martín Berrocal es todo lo que necesitas para elevar tu look de oficina

Vicky Martín Berrocal (52 años) vuelve a la primera línea. La diseñadora se ha convertido de nuevo en el foco de todos los titulares y, esta vez, no es por su vida privada, sino por una de las razones por las que a ella le encanta figurar: sus looks.

La influencer ha logrado convertir su figura en algo mucho más interesante de lo que muchos pensaban. Vicky siempre ha tenido claro que la moda forma parte de su vida, y así ha conseguido que se hable de sus estilismos. Mucho más allá de las prendas diseñadas por ella misma, ha sabido hacerse con conjuntos irresistibles que muchas expertas desean tener en su armario.

En esta ocasión, una vez más, ha conseguido que su look sea noticia y, además, un estilismo en el que se aprecia cómo la inspiración de su hija Alba (25) está presente en sus elecciones diarias. Una falda tubo negra ha sido la protagonista de este conjunto, un look que ha inspirado a muchas expertas y que hoy puedes copiar.

Aunque para Vicky Martín Berrocal esta es una prenda que compró hace dos años, la diseñadora ha confesado que pasó por la tienda de Zara en Madrid y encontró la misma falda, pero de esta temporada. Se trata de la Falda Tubo Abertura ZW Collection, cuyo precio es de 49,95 euros.

Vicky Martín Berrocal con una falda de Zara. Instagram

Este diseño de la firma de Inditex es una falda midi de tiro alto que cuenta con pespuntes marcados a tono y un acabado con abertura en la espalda, lo que favorece cada paso de quien la lleva. Este detalle hace que el movimiento de la prenda sea mucho más elegante y favorecedor.

Además, cuenta con un cierre de cremallera oculta en la costura, lo que aporta sofisticación y un ajuste perfecto a la figura de Vicky Martín Berrocal -y a la de cualquier mujer que necesite una falda así en su armario-, convirtiéndola en una prenda clave como fondo de armario.

Esta falda es perfecta como base para cualquier look. La diseñadora la ha combinado con una camiseta básica blanca de manga corta de la firma Skims -cofundada por Kim Kardashian (44)- y unas gafas cateyes negras firmadas por Yves Saint Laurent, que convierten el conjunto en todo un éxito. Tras esta elección de Vicky Martín Berrocal, queda claro que todo lo que necesitas para triunfar este otoño es una falda tubo en tu armario.