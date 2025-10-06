Así son las manoletinas que María G. de Jaime usa para ir al 'gym' y que necesitarás para ser toda una 'fashion victim'

El otoño ha llegado para todos y, en la vida de María García de Jaime (28 años), también. Con esta temporada ha llegado la vuelta al gimnasio, y esto le ha supuesto a la influencer alguna que otra complicación; no porque tenga ningún problema con los ejercicios, sino porque el calzado que ha usado no ha sido el más adecuado.

A propósito de este tipo de calzado, la influencer ha compartido en sus redes sociales que le encantan, pero que no ha sido la mejor elección. Una vez más, se ha convertido en titular de los medios de moda, no solo por su peculiar elección, sino porque estas manoletinas de Mango son una auténtica revolución y las expertas en moda lo saben.

"Claramente he durado dos minutos en esa máquina", ha dicho en sus redes después de darse cuenta de que este calzado no había sido su mejor opción. Pero, para un look con el que quieras llamar la atención, es una buena forma de destacar, y están disponibles en las tiendas de la firma.

Las manoletinas de Mango de María García de Jaime. Instagram

La influencer está acostumbrada a usar este tipo de calzado en su día a día; sin embargo, no fue oportuno hacerlo para el gimnasio y acabó descalza. Pero es verdad que toda fashion victim desearía tener este tipo de calzado en su zapatero, sobre todo porque le da un toque de color a cualquier estilismo, haciendo que lo más convencional sea un poco más chic.

Se trata de las bailarinas mesh bordado de lentejuelas de Mango (39,99 euros), un calzado confeccionado a partir de un tejido de malla en color plateado y bordado con lentejuelas del mismo tono, que le dan un toque distintivo mientras forman discretas flores en la parte superior y lateral del zapato.

Bailarina mesh bordado lentejuelas. Mango

Además, no tiene cierre, y su punta redonda las hace más cómodas y especiales. Sin duda, es algo que María García de Jaime ha elegido para darle un toque especial a un look con el que pretendía ser la más comentada.

Finalmente, aunque su elección no fue la más oportuna, consiguió hacer que esta tendencia llegara a oídos de las mujeres que más entienden de moda. Aunque no se pueden adquirir mediante la web de la firma -porque están agotadas-, en muchas de sus tiendas sí es posible encontrarlas y así convertirse en la fashion victim que todas las chicas jóvenes que entienden de moda quieren ser. Una vez más, María García de Jaime da lecciones de moda y estilo, aunque esta vez en un enclave inesperado.