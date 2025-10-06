Amelia Bono y el conjunto de Sandro París ideal para los días que quedan de sol en octubre

¿Quién dijo que los colores no podrían ser los protagonistas de una temporada como la de otoño? Amelia Bono (44 años) ha dado en la clave y ha elegido uno de los conjuntos más queridos por las expertas en moda: un diseño en color morado metalizado que ha llamado la atención de todas sus seguidoras.

Después de un verano donde los planes fueron los protagonistas, la influencer ha vuelto a su vida laboral de la mejor manera. En los últimos días se le ha podido ver retomando el trabajo y convirtiendo su día a día en un comienzo de curso maravilloso. Sin embargo, Bono no esperaba que en su vuelta al cole lo más importante fueran sus looks, algo que siempre está en boca de las editoras de moda.

En esta ocasión, un conjunto en color morado metalizado ha sido el culpable de su protagonismo. Firmado por Sandro París y pensado para pasear por las calles de Madrid, la influencer ha lucido una sobrecamisa y pantalón corto que han dejado sin palabras a las expertas. Un conjunto que, si quieres, podrás llevar en tu próximo evento de día. Eso sí, al sol.

Amelia Bono con un look de Sandro París. Instagram

Aunque algunas puedan decir que este look es más propio del verano, hay diseños que funcionan muy bien en entretiempo, y este es uno de ellos. Está compuesto por una camisa lisa satinada en color morado, con mangas ligeramente abullonadas y corte oversize. El diseño incluye botones del mismo color a modo de clic y un bolsillo en el pecho de lo más favorecedor.

La camisa la ha combinado con un pantalón corto del mismo conjunto, que presenta unas pinzas que aportan verticalidad al diseño. Además, cuenta con una cinturilla elástica y fruncida con cuerdas para ajustar a la cintura y reforzar la estructura del look. También es de Sandro París y el conjunto completo tiene un precio de 405 euros.

Conjunto satinado morado oversize. Sandro París

Este conjunto es uno de los más favorecedores de la firma, no solo por su color, sino por la estructura de un diseño que se ha convertido en protagonista de la jornada. Es un tono que se presta a combinar con blanco, negro, amarillo e incluso otros colores complementarios. Lo cierto es que se puede reconvertir en un look aparentemente veraniego a uno de otoño, incorporando medias cuando bajen las temperaturas.

Además, es un diseño que se puede complementar con zapatos planos, deportivas o sandalias altas, para hacerlo brillar aún más. Una vez más, Amelia Bono consigue que su look sea el protagonista de su jornada laboral.