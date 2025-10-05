Anna Padilla vuelve a demostrar que es la mejor vestida con esta chaqueta amarilla de la nueva colección de Mango

Anna Padilla (28 años) se ha consolidado como una de las influencers más destacadas del paradigma digital a día de hoy. De ahí que no resulte extraño que se haya convertido en un absoluto reclamo de marcas y las colaboraciones sean un habitual en sus redes sociales.

Recientemente, la hija de Paz Padilla (56) ha promocionado el nuevo modelo de aspiradora de Dyson. Un electrodoméstico con sistema antienredos cuyo precio se sitúa cerca de los 1.000 euros. No obstante, no ha sido el majestuoso aparato lo único que ha llamado la atención de la publicación de Anna. También así su estilismo.

La creadora de contenido ha optado para grabar la colaboración con la empresa un outfit cómodo en el que ha demostrado que la personalidad puede ir ligada a la elegancia. Así, ha escogido prendas de ropa holgadas y de nueva colección.

El foco del look de Anna Padilla está puesto, sin lugar a dudas, en su chaqueta. La influencer ha escogido un modelo de la nueva colección de Mango que desprende gusto y comodidad con un simple vistazo. Se trata de una prenda tejida con mezcla de lana y un diseño recto.

Anna Padilla, en un 'story' de Instagram.

Algunos de los aspectos que más destacan de la chaqueta en amarillo pastel de Padilla son su cuello camisero así como el cinturón con cierre de hebilla que presenta. La prenda de ropa, cabe mencionar, se encuentra disponible tanto en la página web de Mango como en tiendas físicas por un precio de 49,99 euros. En cuanto a las tallas, es posible hacerse con ella entre la XS y la XL.

La prenda se lleva todas y cada una de las miradas. Precisamente por eso, la instagramer ha sido muy meticulosa a la hora de combinar la chaqueta de Mango. En esta línea, se ha hecho Anna con unos pantalones negros desgastados de corte recto.

A pesar de que no ha desvelado la firma de los pantalones, lo cierto es que se trata de un modelo que puede encontrarse en numerosas tiendas al uso como Zara, Punt Roma o el propio Mango.

Otro de los puntos fuertes del estilismo de Anna Padilla ha sido el calzado que ha escogido. La creadora de contenido en redes sociales se ha hecho con unas bailarinas rojas con un detalle de volante en la puntera.

La influencer, así, demuestra que está al tanto de todas las tendencias de moda, pues este tipo de calzado es un must absoluto esta temporada otoñal.