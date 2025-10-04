Esta gabardina de Zara es todo lo que necesitas para las noches de otoño y Alba Díaz lo sabe

Solo ha hecho falta un viaje a París para que Alba Díaz (25 años) demuestre que hay prendas que siempre deben estar en el armario de una mujer, y este es el caso. La influencer ha visitado la Ciudad de la Luz con motivo de la Semana de la Moda y ha convertido su estancia en una experiencia apasionante.

No solo ha destacado por sus planes, su forma de ver la moda ni su manera de combinar, sino porque ha mostrado piezas clave que, esta temporada, todas las mujeres querrán fichar para su armario y ser las mejor vestidas. Eso sí, esta vez le ha acompañado su tía, Rocío Martín Berrocal (43), con la que tiene una relación muy especial y con quien se la ha visto en perfecta sintonía.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención en el álbum de fotografías que ha compartido en su perfil de redes sociales ha sido uno de los looks que ha publicado, donde luce una prenda económica que perfectamente podría parecer de alta gama. No todo depende de los precios, también de la forma de llevarlo, y Alba Díaz ha dado con la clave.

Alba Díaz con una gabardina de Zara. Instagram

La influencer ha elegido para esta ocasión una prenda en color verde caqui oscuro de Zara que se ha robado el protagonismo de las imágenes. Se trata de un trench confeccionado en hilatura de algodón 100 %, con cuello subido y manga larga, acompañado de trabillas en los hombros y en los puños.

Además, esta prenda exterior se caracteriza por incluir bolsillos con solapa en la zona delantera y un cinturón lazada en el mismo color y tejido, algo que permite cerrarla y ajustarla a la cintura de quien la lleve. También puede lucirse abierta, aunque al tratarse de un abrigo su fit queda mejor cerrado.

Trench Algodón Cinturón. Zara

En su interior cuenta con un forro combinado en diferentes texturas y un cierre frontal con botones que complementan al ya mencionado cinturón. Su precio es de 49,95 euros y ya es objeto de deseo de muchas expertas en moda, no solo por su confección, sino también por su capacidad de estructurar un look. De hecho, en Zara se puede conseguir el conjunto completo, ya que existe un pantalón a juego que permite crear un total look de lo más ideal.

Una vez más, Alba Díaz ha demostrado que no es necesario invertir únicamente en prendas de alto nivel adquisitivo, sino que también se puede llevar la moda fast fashion a las calles de la capital de la moda y ser recordada para siempre.