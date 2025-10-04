Dulceida y su mujer, Alba Paul, lucen el mismo pantalón: ¿a quién le queda mejor?

Dicen que compartir es vivir. Una frase que se puede extrapolar a diferentes ámbitos de la vida. En el mundo de la moda, sin embargo, son muchas las personas que muestran su rechazo a intercambiar sus propias prendas con alguien de su entorno. Incluso aunque se trate de su pareja.

Dulceida (35 años) y su mujer, Alba Paul (38), tienen dos estilos de ropa muy distintos. Mientras la influencer es una amante de lo chic, su razón de amor suele decantarse por looks holgados que premian lo deportivo. No obstante, hay veces que coinciden en prendas.

"Aquí dos looks con los mismos pantalones", ha escrito Aída Domenech en un post de su perfil de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de una imagen que revela los estilismos por los que se han decantado ella y Alba.

La pareja ha escogido atuendos de lo más similares. Para la parte de arriba, ambas han optado por camisetas de algodón en color blanco. Mientras que Dulceida ha lucido un top de tirantes ajustado, Alba se ha enfundado una prenda de manga larga y de corte oversize.

El punto más llamativo de la publicación es que ambas han seleccionado para sus respectivos looks los mismos pantalones. Se trata de un modelo con estampado de cuadros amarillos que cuentan con bolsillos laterales ocultos en costura.

Los pantalones forman parte de la nueva colección de Zara. No obstante, todo aquel que desee hacerse con el mismo modelo que han lucido a conjunto Dulceida y Alba Paul debería dirigirse a la sección masculina, tal y como ha aseverado la propia influencer en redes sociales.

Pantalones de Zara. 0108/322/100

El modelo que han lucido se encuentra disponible por un precio de 29,95 euros entre las tallas S y XL. Sin embargo, cabe puntualizar que al tratarse de una prenda masculina las mujeres que opten por hacerse con los pantalones deberán escoger una talla menor a la suya habitual.

La divertida imagen de la pareja luciendo los mismos pantalones, como no podía ser de otra forma, ha dado paso a un sinfín de comentarios en redes sociales. "¿Alguien sabe dónde está el espejo?" es uno de los mensajes que más lijes acumula en el post que ha compartido Dulceida en su perfil de Instagram.

El toque final del estilismo, cabe recalcar, lo ha aportado el calzado. Mientras la empresaria se ha hecho con unos tacones marrones de punta, Paul ha hecho lo propio con unas botas de montaña.