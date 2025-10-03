Paula Echevarría tiene el vestido que todas querrán fichar para las fiestas de los próximos meses

Paula Echevarría (48 años) vuelve a acaparar todas las miradas y, en esta ocasión, ha sido por su último look. La influencer ha presentado un evento en Madrid y se ha convertido en el foco de todos los medios de comunicación. No es la primera vez que se puede ver a Echevarría triunfar gracias a su estilo, pero, en esta ocasión, ha dejado sin palabras a los asistentes.

La actriz ha presentado, como cada año, un evento en Madrid en el que Pelo Pantene ha sido el responsable de su asistencia. Junto a Violeta Mangriñán (31) y otras influencers allí presentes, la firma cosmética ha dado a conocer su nuevo producto para el cuidado del cabello. Sin embargo, lejos de impresionar por sus discursos o su peinado, ha sido su estilismo lo que ha llamado la atención.

Un vestido en color dorado de corte mini ha sido el culpable de la conversación de moda entre las expertas. Elegancia, sofisticación y buen gusto son sinónimos de Paula Echevarría, que siempre luce espectacular ante las cámaras, y así lo ha demostrado esta semana en el centro de Madrid.

La influencer ha elegido un diseño que ya no está disponible en la web de la firma, aunque sí aparece en color naranja. Se trata del modelo Eternal Sunshine de la firma Songs of Siren, con un coste de 995 dólares, ya que no ofrece la opción de pago en euros. Eso sí, su diseño lo convierte en un vestido joya realmente impresionante. Luce un sol estratégicamente colocado en el lateral, en color negro y con fondo dorado.

Paula Echevarría con un diseño de Songs of Siren Gtres

Este minivestido incorpora cuentas hechas a mano que brillan y resplandecen mientras se mueve por la pista de baile, atrayendo todas las miradas. Es uno de esos diseños que llaman la atención y marcan la diferencia por su originalidad. Además, todas las mujeres querrán ficharlo de cara a las fiestas, pues es una prenda que se presta a eventos nocturnos por su estilo.

Creado a partir de una malla de refuerzo, nailon y elastano, esta pieza perfecta cuenta con una cremallera lateral invisible. Además, está compuesta por piezas de vidrio 100 % que lo convierten en una creación única y, al reflejar el sol, brilla más que nunca.

Este diseño está disponible en color naranja y amarillo, lo que lo hace ideal para la temporada de verano. Mientras tanto, el dorado resulta perfecto para el invierno, una época con más festividades, y combina de maravilla con unas sandalias negras y un abrigo a juego para las noches más frías.