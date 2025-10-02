Ana Obregón se resiste a decir adiós al verano: este es su vestido ibicenco para los primeros días de octubre

Una vez más, Ana Obregón (70 años) vuelve a ser protagonista de los titulares de la prensa del corazón. Sin embargo, esta vez no ha sido por hablar de su vida privada, sino porque su look ha causado sensación entre las expertas en moda, recuperando un diseño ibicenco para una tarde en televisión.

La vuelta al trabajo después del verano siempre resulta dura para todos, pero Obregón lleva varias semanas ocupando titulares. Desde que Y Ahora Sonsoles cuenta con su presencia, siempre surgen noticias que desembocan en la bióloga.

Ana Obregón ha compartido una imagen en su perfil de Instagram luciendo un vestido granate ceñido a la figura, ya convertido en objeto de deseo entre las mujeres de más de 50 años. Junto a la instantánea, dejó un mensaje muy reflexivo, algo característico en ella desde el fallecimiento de su hijo: "No hay luz sin oscuridad. No hay grandeza sin sombra", ha escrito.

Pero lo que más ha llamado la atención de esta publicación no ha sido el lugar, ni la reflexión, ni siquiera la gran sonrisa con la que se presenta: ha sido su vestido. Se trata de un diseño de Charo Ruiz Ibiza que ha acaparado todas las miradas en los pasillos de Atresmedia. La pieza está disponible en la web de la firma ibicenca y se ofrece en cinco tonalidades.

Ana Obregón con un diseño de Charo Ruiz Ibiza. Instagram

"Déjate cautivar por la elegancia del vestido AZZURE, una silueta larga de un solo hombro que fusiona fuerza y sofisticación", así describen en su página web el diseño que luce Ana Obregón. Confeccionado en mesh, se ajusta al cuerpo con delicadeza, realzando la figura mediante una estructura precisa. Su precio es de 590 euros y podría convertirse en una pieza imprescindible para el armario de cualquier mujer.

El vestido presenta un escote asimétrico, mientras que la manga larga transparente aporta carácter. La falda amplia introduce movimiento y dramatismo a una prenda ya única. Es, sin duda, una creación ideal para marcar presencia en momentos memorables, y Ana Obregón lo sabe. En cuanto a accesorios, ha elegido un diseño de collar maxi con monedas en doradas que crean volumen en su cuello.

La bióloga no es la primera vez que demuestra su buen gusto en televisión. Siempre supervisada por estilistas que trabajan con ella, logra brillar con luz propia, ya sea para una portada de revista o para convertirse en la mejor vestida en un plató de televisión.