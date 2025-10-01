Alba Díaz adopta la tendencia camisa y jersey para iluminar la llegada del otoño

Alba Díaz (26 años) siempre convierte sus looks en noticia. Aunque pueda parecer que los estilismos de la influencer se mueven siempre en el territorio de la moda urbana, hay ocasiones que marcan la diferencia. Esta vez, ha elegido una de las tendencias clave de la temporada para hacer que el otoño brille por encima de todo.

Tras un verano de lo más atractivo, con escapadas a la playa, viajes internacionales e imprevistos varios, la influencer volvió hace unas semanas a la vida pública, dejándose ver en desfiles relacionados con la Semana de la Moda de Madrid y devolviendo su forma de combinar a las calles de nuestra ciudad. Sin embargo, con este look ya ha hecho historia.

Alba Díaz se ha sumado a una de las tendencias que muchas mujeres expertas en moda ya tienen en su armario: jerséis y camisas combinados. Esta temporada, el street style marca la pauta con la combinación perfecta: jersey de punto y camisa a rayas. Si sabes cómo llevarlo, eres una experta.

No solo sus viajes con Marcos Terrones se convierten en protagonistas. Alba Díaz ha sacado su buen gusto a relucir y ha lucido un jersey de Zara que ha acaparado todas las miradas. Se trata de un jersey de punto liso con escote en pico y manga larga en color rojo, de corte oversize, que se ha convertido en el centro de atención.

Alba Díaz con jersey y camisa de Zara. Instagram

Esta prenda, con un coste de 35,95 euros, está disponible en la nueva colección de Zara y es perfecta para dar un toque de color al otoño. Su acabado en rib marca la diferencia, así como su composición de lana, algodón y poliamida.

Para combinarlo, Alba ha apostado por una camisa oversize de popelín en la misma tonalidad de rojo, a rayas y con cuello de solapa. Dejando entrever que ha heredado el buen gusto de su madre, la ha llevado con jeans y zapatos blancos de tacón firmados por Christian Louboutin. Esta camisa, también de Zara, tiene un precio de 25,95 euros y es un fondo de armario ideal para esos días en los que los looks ejecutivos se apoderan del día a día.

La influencer destaca siempre por sus estilismos urbanos, pero en esta ocasión su look casual chic ha marcado la diferencia, iluminando sin pretensiones una temporada de otoño que suele ser más oscura y discreta, gracias a un rojo pasión que ha revolucionado las redes.