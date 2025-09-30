Este vestido granate de Rocío Osorno se convierte en el 'must have' del otoño para las expertas

La influencer sevillana ya es una de las más comentadas de este otoño, y eso que la estación acaba de empezar. Rocío Osorno (37 años) tiene claro que su propósito en la vida es ser un referente de moda, y así lo intenta conseguir día a día a través de sus redes sociales.

Con el paso del tiempo, Osorno ha convertido su pasión por la moda en su forma de vida. Tiene una firma de ropa que lleva su nombre, de la que además es imagen, y una tienda en Sevilla, a punto de abrir, que ya se perfila como una de sus mejores inversiones. Rocío Osorno vive por y para la moda.

Sin embargo, no siempre son sus estilismos los que acaparan titulares, ya que su relación con Coco Robatto (37) también ha sido noticia en numerosas ocasiones. Pero, esta vez, durante uno de sus viajes junto al padre de sus hijos a Cádiz, ha conseguido que su look eclipsara incluso su propia química. Un vestido bitextura se ha convertido en el protagonista de su última publicación.

Rocío Osorno con un diseño de Topshop. Instagram

Si hay algo que le gusta llevar a la influencer son los vestidos, pues se trata de una de sus prendas favoritas y ella misma lo ha confesado en varias ocasiones. El diseño elegido en esta ocasión pertenece a una de las tendencias más demandadas por las expertas: los vestidos de entretiempo que se convierten en imprescindibles.

Para su visita al centro de Cádiz, la sevillana apostó por un diseño de la firma Topshop. Se trata de un vestido confeccionado en punto acanalado que siluetea la figura, en color granate, con dos franjas horizontales en rosa chicle. Lo más llamativo es la continuidad de una falda transparente con estampado a rayas, que aporta movimiento y dinamismo a la creación.

Vestido de mujer con falda larga de punto a rayas en morado. Topshop

El vestido sin mangas presenta un cuello barco con detalles a rayas, un corte regular y combina tejidos como viscosa -principalmente en la falda-, nailon y poliéster. Sin duda, el punto es el gran protagonista de este diseño.

Disponible por 89,99 euros, Osorno lo combinó con sandalias planas y un bolso cruzado en tono marrón-camel con flecos, que añadía movimiento al look y lo hacía más chic y actual. Un toque boho-chic que eleva cualquier estilismo, tal y como acostumbra a hacer Rocío Osorno.