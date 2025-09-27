Tamara Falcó impacta con su último look: jeans de Zara, jersey de escote asimétrico y medalla religiosa

Cada jueves, Tamara Falcó (43 años) convierte su aparición en El Hormiguero en una clase magistral de estilo. La marquesa de Griñón, que ha sabido consolidarse como referente de moda en España, ha vuelto a demostrar que la elegancia no está reñida con la sencillez.

En su última visita al programa de Pablo Motos (60), Tamara, que se la ve visiblemente más delgada, ha optado por un conjunto que equilibra lo casual con lo chic, y que además incorpora un toque espiritual: una medalla religiosa de su propia colección con Tous.

El look giró en torno a tres piezas clave. En primer lugar, unos vaqueros de Zara de tiro medio, con cinco bolsillos y trabillas, valorados en 39,95 euros. De corte relajado y ligeramente desgastados, estos jeans aportan un aire juvenil y desenfadado, ideal para los meses de entretiempo.

Tamara los ha combinado con un jersey rojo de escote asimétrico, una prenda que realza su figura y añade un punto de sofisticación. El rojo, vibrante y poderoso, es uno de los colores fetiche de la temporada, y Tamara lo ha lucido con naturalidad y confianza.

Pero el verdadero protagonista del estilismo fue el colgante religioso de Tous, valorado en 249 euros, que forma parte de la colección Tamara Falcó by Tous.

La medalla, de diseño delicado y acabado dorado, no sólo complementa el conjunto, sino que agrega una dimensión emocional al look. Tamara, conocida por su fe católica, ha incorporado en varias ocasiones elementos religiosos a su vestuario.

El conjunto ha sido rematado con unas sandalias blancas de tacón, que estilizan la silueta sin restar comodidad. El resultado: un look equilibrado, moderno y lleno de personalidad.

Tamara demuestra que se puede vestir con tendencia sin perder autenticidad, y que los básicos -como unos jeas y un jersey- pueden elevarse al máximo nivel si se combinan con inteligencia y buen gusto.

Este estilismo también refleja la evolución de Tamara como diseñadora y empresaria. Su colaboración con Tous no es una extensión de su universo estético, donde conviven la tradición, la espiritualidad y la moda contemporánea.

Tamara y Tous

Tamara, que ya era embajadora de Tous, dio un paso más allá al diseñar su propia línea de joyas. La colección, compuesta por diez piezas -seis medallas, tres pulseras y un collar-, se inspira en los recuerdos, emociones y creencias de la marquesa de Griñón.

"Para mí ha sido todo un reto como diseñadora concretar mis pensamientos y emociones en una disciplina como es la joyería, que no había trabajado nunca, pero que engancha", confesó Tamara durante la presentación oficial.

La colección se lanzó el 8 de noviembre de 2021 y está disponible en tiendas Tous de España, en su tienda online y en puntos de venta como El Corte Inglés. Cada pieza está elaborada en plata de primera ley vermeil y bañada con oro de 24 quilates.