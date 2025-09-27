Carlos Sainz, padre e hijo, presentan la nueva campaña de Hackett London para el otoño/invierno 2025

Demostrando que más que iconos del automovilismo son dos fuerzas en movimiento al moldearse mientras avanzan, Carlos Sainz y su hijo se han reencontrado con Hackett London para presentar su nueva campaña, el segundo capítulo de la serie Tradición y Modernidad: Un invierno juntos.

Fotografiada por el neoyorquino Arnaldo Anaya-Lucca, la campaña OI25 ha sido realizada en la campiña de Oxfordshire, donde caminos sinuosos, jardines envueltos en neblina y majestuosas mansiones han servido de escenario para una coreografía de contrastes: instinto y disciplina, espontaneidad y precisión, juventud y legado.

En esta segunda temporada, padre e hijo -embajadores de la marca- han protagonizado una narrativa definida por una complicidad sutil y lúdica. Ya sea compitiendo en un futbolín, conduciendo coches clásicos por senderos otoñales o intercambiando miradas cómplices bajo abrigos perfectamente confeccionados... cada escena refleja un pulso silencioso envuelto en un sincero afecto. Se trata de momentos únicos compartidos, enmarcados en paisajes otoñales e invernales. No son carreras, son rituales.

Para Hackett, la sastrería no es estática, es una búsqueda, se adapta, evoluciona, se afina y se perfecciona. Una filosofía que se entreteje en cada tejido de la colección otoño-invierno 2025, protagonizada por este tandem perfecto.

NUEVA COLECCIÓN

Rica en herencia, pero inequívocamente contemporánea, la colección revisita clásicos campestres -tweeds, tartanes y siluetas de archivo- reinterpretados con una mirada moderna. La paleta cromática se despliega en fases: comienza con tonos cálidos como blanco marfil, gris piedra y dorado, y luego transita a gamas más frías como azul celeste y azul noche. Además, en el punto álgido de la temporada, los colores adquieren un giro festivo, inspirados en los "12 Días de Navidad", mientras que texturas como Donegal y motivos Paisley aportan acentos distintivos.

Sin duda, la innovación textil es clave esta temporada: híbridos de entretiempo, jerséis confortables, estilosos sweaters, algodones cepillados y mezclas premium aseguran versatilidad y comodidad. En este sentido, la sastrería adopta un enfoque más suave, incorporando algodón elástico, Tencel y tejidos ultraligeros, a menudo terminados con detalles modernos como forros desmontables y revestimientos internos distintivos que elevan lo cotidiano.

En la ropa de abrigo destacan las chaquetas enceradas y abrigos marineros que ofrecen siluetas británicas atemporales, mientras que las sobrecamisas se convierten en una alternativa formal y desenfadada al blazer clásico, perfecta como prenda de superposición.

El punto adquiere una presencia destacada, con estampados llamativos que ensalzan iconos británicos como el rombo, el fair isle y motivos de patos con un toque lúdico. Además, como texturas clave encontraremos el ojo de perdiz, nido de abeja, trenzado, mouliné y canalé aportan variedad y riqueza visual, mientras que los chalecos de punto se presentan como una opción práctica y con carácter frente a las prendas exteriores más gruesas.

OI25 es una colección moldeada por la tradición sartorial y la búsqueda del estilo personal... y si juntamos tradición y estilo personal es imposible no pensar en Carlos Sainz y su hijo, que representan más que un legado: son un diálogo vivo entre precisión y espontaneidad, experiencia y ambición.

Dirigida por la agencia Nada Marketing y Comunicación S.L., la campaña captura ese instante en el que la tradición se encuentra con la reinvención, y dos generaciones se alinean en una expresión compartida de excelencia.