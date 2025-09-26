Eva González da la bienvenida al otoño con un espectacular 'look total black': mono de rayas diplomáticas y gafas XL

Eva González (44 años) se ha llevado un 10 con un impresionante look que bien podría ser un must en el armario de cualquier mujer. La presentadora ha dado la bienvenida al otoño con un estilismo total black, con un mono negro de la firma Vogana como prenda protagonista.

Es un ejemplo impecable de cómo una prenda aparentemente sencilla puede convertirse en el eje de un outfit glamouroso. Confeccionado en un tejido con caída elegante y un sutil matiz de rayado diplomático, el diseño, denominado 'Mono Lupe', juega con la verticalidad, estilizando aún más la silueta de la televisiva.

El corte recto del pantalón aporta fluidez al movimiento, mientras que la parte superior, con escote en pico suavizado y manga tres cuartos, logra un equilibrio perfecto entre sobriedad y sensualidad.

El detalle diferenciador, precisamente, está en el escote, de estilo chimenea. Tal y como explican en la página web de Vogana, se puede cerrar con botón o dejar abierto permitiendo escote en uve, como ha hecho Eva González. Un efecto multiposición que aporta versatilidad al look.

La pieza, además, incluye un cinturón con hebilla forrada de la misma tela. La presentadora sevillana, sin embargo, le ha dado su toque personal, elevando el outfit con un complemento en negro patente, de Baltei.

Eva ha optado por un estilismo monocromático, en el que el negro también se ha convertido en el color protagonista de las sandalias con las que ha completado el outfit. Asimismo, en sus llamativas gafas de sol tamaño XL y de pasta oscura, firmadas por Caroline Abram. Esta vez, la presentadora ha prescindido de joyas. Ha dado el toque final con su melena suelta y peinada con unas marcadas ondas.

Respecto al mono, la prenda estrella del outfit, ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 185 euros. Es una prenda sofisticada y versátil que admite un sinfín de complementos y estilismos. Eva González se ha decantado por una versión glamoursa que se puede replicar para un evento de mañana o noche.

No obstante, con este mismo mono se puede crear un estilismo sporty chic, como el que muestra la propia firma en su página web. Vogana propone combinar el mono con unas bailarinas negras con lazada.

Sobre la firma

Vogana se ha convertido en una firma referente entre las invitadas a bodas y eventos. Su principio fundamental es "la calidad y constante innovación, inspirándonos siempre en la estética vintage, así como en estilos de vida, viajes y experiencias vividas, siempre sin perder el sello andaluz", tal y como indican en su página web.

La marca ofrece "propuestas originales y acordes a las tendencias actuales, introduciendo colecciones cápsula que incluyen prendas versátiles para el día a día". Una premisa que bien refleja el mono por el que se ha decantado Eva González.