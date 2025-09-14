Helen Lindes confirma que este conjunto vaquero de Punt Roma se convertirá en un 'must have' durante los meses de otoño

Helen Lindes (44 años) ha comenzado la rutina por todo lo alto. La mujer de Rudy Fernández (40) ha inaugurado la nueva etapa laboral de la mano de una de las firmas de ropa más aclamadas, tal y como ha confesado ella misma en un post de su perfil de Instagram.

"Septiembre es sinónimo de nuevos comienzos y nada como sentirme cómoda, elegante y con estilo para afrontarlos con energía", ha verbalizado. "De vuelta a la oficina con Punt Roma", ha finalizado diciendo Lindes. Así, ha confirmado Helen su colaboración con la reconocida marca.

Actúa Helen Lindes como embajadora de Punt Roma. En esta línea, haciendo alarde de su exquisito gusto por la moda, la catalana ha compartido recientemente en sus redes sociales uno los estilismos de los que es embajadora.

Sonriente y luciendo cual modelo, Helen Lindes ha sacado a la luz un story en Instagram enfundada en un dos piezas de Punt Roma. En concreto, la creadora de contenido ha optado por un conjunto vaquero oscuro que se presenta como un absoluto must have de la inminente temporada otoñal.

Helen Lindes, en un 'story' de Instagram.

La cazadora cuenta con dos bolsillos frontales y cierre abotonado frontal. Uno de los detalles más característicos de la pieza es su corte. Y es que la chaqueta que ha compartido Lindes tiene un acabado sin rematar, tipo crop.

Los pantalones, por su parte, se presentan como una pieza cómoda a la par que sofisticada. Presenta cinco bolsillos, trabillas para cinturón y un cierre mediante cremallera y botón. En cuanto a su corte, podría catalogarse este como un mom jean.

Ambas prendas se encuentran en la página web de Punt Roma así como en las distintas tiendas físicas de la firma. Lo mejor de todo es que tanto la cazadora como los pantalones están disponibles en una enorme variedad de tallas. Todo aquel que lo desee podrá hacerse con el mismo conjunto que ha lucido Helen Lindes entre la 38 y 54.

Cabe puntualizar que el dos piezas de la modelo se vende por separado. Mientras que la cazadora tiene un precio de 59,95 euros, los pantalones están situados en 45,95 euros. El conjunto en su totalidad, así, sobrepasa los 100 euros.

Helen ha combinado el conjunto vaquero de Punt Roma con unas deportivas blancas. Podría decirse que ha seguido la línea de la comodidad también en el calzado. Aunque no ha revelado los detalles de sus bambas, se pueden adquirir en cualquier tipo de tienda al uso.