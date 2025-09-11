Rosanna Zanetti despide el verano enfundada en este cómodo conjunto de rayas

Rosanna Zanetti (37 años) ya ha despedido el verano. Al igual que buena parte del país, la venezolana ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías con el que dice adiós a la época estival. "Con el corazón llenito. Tanto los grandes como los pequeños de la casa estamos emocionados con los nuevos comienzos que trae septiembre", ha escrito en un post.

La esposa de David Bisbal (46) ha abierto así el álbum inédito de sus vacaciones familiares junto al cantante y sus dos hijos. Una serie de tiernas instantáneas que desvelan algunos detalles de sus días juntos. Sin embargo, no han sido únicamente las idílicas imágenes lo único que ha llamado la atención del carrusel.

Haciendo alarde una vez más de su exquisito gusto por la moda, Zanetti ha compartido los detalles de su acertado e impecable look. Un conjunto que ha enamorado a todas y cada una de sus seguidoras y del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todo.

Todo aquel que desee hacerse con un modelo igual al que ha lucido recientemente Rosanna Zanetti en Instagram deberá ir a la página web de El Corte Inglés. Así, la venezolana ha escogido el conjunto Xirena, que destaca, entre otros aspectos, por la combinación de tonos azules, grises y verdes en el estampado de rayas.

Rosanna Zanetti, en una fotografía de sus redes sociales.

La blusa cuenta con un escote en V con botón y detalle de pliegues en los hombros y manga larga abullonada. Los pantalones, por otro lado, presentan tiro medio y un gran dobladillo. Mientras la parte de arriba tiene un precio de 19,99 euros, la parte de abajo está situada en los 29,99.

Nadie puede poner en duda que el conjunto de rayas azules que ha lucido Rosanna Zanetti habla por sí mismo. No necesita de complementos ni accesorios llamativos, algo que la esposa del artista ha tenido más que presente a la hora de escoger el resto de piezas del look.

El calzado ha sido una de las opciones más acertadas. Premiando la comodidad, la venezolana ha escogido unas sandalias planas en color marrón. Como toque final del look, cabe mencionar, ha optado por añadir una pamela de paja con ribete negro.

Una vez más, Rosanna se ha coronado como un absoluto icono de la moda. De ahí que sean numerosas las mujeres que la consideran un referente a la hora de vestir.